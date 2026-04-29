¿Busca su primer empleo o no tiene experiencia? La masiva convocatoria en Bogotá que cierra este 2 de mayo

En un esfuerzo por dinamizar la economía local y reducir las brechas de acceso al mundo laboral, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de una masiva convocatoria de empleo.

Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Bajo la estrategia ‘Talento Capital’, la Agencia Distrital de Empleo ha puesto a disposición de los ciudadanos un total de 1.055 vacantes, con un plazo de postulación que vence este sábado 2 de mayo de 2026.

El sector de la construcción ofrece una oferta amplia de empleos. Foto: Getty Images

Esta iniciativa no solo busca llenar vacantes, sino conectar el talento bogotano con sectores estratégicos que están impulsando la transformación de la ciudad.

Según Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, el sector de la construcción es uno de los protagonistas de esta semana, ofreciendo oportunidades tanto para quienes buscan su primera experiencia como para profesionales con amplia trayectoria.

Oportunidades para todos los perfiles

Lo que hace atractiva esta convocatoria para los algoritmos de búsqueda y para el bolsillo de los capitalinos es su carácter inclusivo. La oferta está segmentada para atender a poblaciones que tradicionalmente enfrentan barreras:

Mujeres: 698 vacantes enfocadas en el cierre de brechas de género.

698 vacantes enfocadas en el cierre de brechas de género. Jóvenes (18-28 años): 318 puestos para impulsar el empleo juvenil.

318 puestos para impulsar el empleo juvenil. Personas con discapacidad: 100 cupos específicos.

100 cupos específicos. Mayores de 50 años: 75 vacantes para aprovechar la experiencia de los “silver”.

75 vacantes para aprovechar la experiencia de los “silver”. Sin experiencia: 25 oportunidades para quienes inician su vida laboral.

¿Qué cargos están buscando?

El abanico de profesiones y oficios es extenso. En el área de infraestructura y obras, destacan puestos como residentes de obra, maestros, ayudantes, soldadores, inspectores de calidad y operadores de maquinaria pesada.

Sin embargo, la convocatoria también se extiende a otros sectores con vacantes para:

Salud: Enfermeros estéticos, recepcionistas y asesores farmacéuticos.

Enfermeros estéticos, recepcionistas y asesores farmacéuticos. Administrativo y Tech: Contadores senior, ingenieros desarrolladores de software, auxiliares de recursos humanos y asistentes administrativos.

Contadores senior, ingenieros desarrolladores de software, auxiliares de recursos humanos y asistentes administrativos. Servicios y logística: Conductores con licencia C2, operarios de bodega, auxiliares de cocina y asesores comerciales.

Este tipo de ofertas se convierten en una oportunidad para la estabilidad financiera de miles de familias en Bogotá. Foto: Adobe Stock

¿Cómo postularse de forma efectiva?

El proceso es completamente virtual y gratuito. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la Unidad del Servicio de Empleo, registrar su hoja de vida y aplicar directamente a la vacante que se ajuste a su perfil.

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Para quienes prefieren la atención personalizada o necesitan ayuda técnica para cargar sus datos, la Agencia Distrital de Empleo atiende de forma presencial en su sede de la Carrera 13 # 27-00 (Local 12).

Allí, expertos brindan orientación sobre cómo fortalecer el perfil laboral y desarrollar habilidades blandas, como liderazgo y comunicación, elementos clave para destacar en los procesos de selección actuales.