Los capitalinos viven uno de los cortes de agua programados más largos de la ciudad. El servicio se suspendió este miércoles, 29 de abril, a las 2 de la tarde. La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) detalló los trabajos y la hora en que volverá el suministro.
La EAAB detalló que el suministro empezará a restablecerse paulatinamente desde las 0 horas del viernes 1 de mayo. Aunque especificó que el retorno del agua no será inmediato en todos los sectores y el proceso se extenderá durante la madrugada y la mañana de este día festivo.
Además, el Acueducto explicó a la ciudadanía que esta suspensión en el servicio se debe a algunos trabajos que adelanta la empresa, que consisten en instalar una gigantesca válvula antisísmica que se activará en caso de movimientos telúricos.
Esta válvula antisísmica de 1,5 metros de diámetro en el tanque de Santa Ana, en la localidad de Usaquén. El dispositivo busca proteger las principales conducciones de agua provenientes del sistema Chingaza en caso de movimientos telúricos.
La empresa explicó que estos trabajos hacen parte de la modernización del sistema de protección de los túneles que transportan agua tratada desde la Planta Wiesner hacia Bogotá.
Sectores afectados
El corte impactará amplias zonas de:
- Kennedy
- Engativá
- Usaquén
- Municipio de Cota abastecido por Aguas de la Sabana
Entre los barrios afectados aparecen sectores como Castilla, Patio Bonito, Timiza, Tintal, Villas de Granada, Normandía, Minuto de Dios, Bosque Popular, Santa Ana y Usaquén, entre muchos otros.
Los carrotanques deben solicitarse
La EAAB anunció que mantendrá habilitado el servicio de carrotanques durante toda la contingencia. Los ciudadanos podrán solicitar apoyo a través de la Acualínea 116 o mediante canales digitales oficiales.
Sin embargo, advirtió que la prioridad será para hospitales, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios y otras instituciones sensibles.
Antes del corte, la empresa recomendó:
- Almacenar agua suficiente
- Revisar tanques de reserva y sistemas de bombeo
- Hacer uso racional del recurso
Durante la suspensión, se aconseja mantener cerrados los grifos y registros internos.
La EAAB advirtió que, tras el restablecimiento, podrían presentarse cambios temporales en el color del agua debido a los ajustes operativos en la red. Sin embargo, aclaró que esto no afecta la calidad ni la potabilidad del servicio.