Bogotá

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Ciudadanos reportaron que el recurso está saliendo amarillo, la EEAB advirtió que duraría un mes la novedad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

20 de febrero de 2026, 1:46 p. m.
En algunos hogares está llegando el agua amarilla.
En algunos hogares está llegando el agua amarilla. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, comunicó este jueves que el agua potable que los ciudadanos capitalinos recibirán en su hogar en los próximos días puede presentar un cambio en su color. Esta novedad se presentará en diferentes sectores de la ciudad y municipios aledaños a la capital de la República.

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Se evidenciará esta anomalía desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo, debido a los trabajos de instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc.

El Acueducto de Bogotá avanza en la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc
El Acueducto de Bogotá avanza en la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc. Foto: Acueducto de Bogotá

Localidades y municipios afectados

  • Localidad de Usaquén
  • Localidad de Suba
  • Localidad de Engativá
  • Municipio de Cajicá
  • Municipio de Chía

La empresa de acueducto aseguró que la novedad no afectará su calidad y que sigue siendo consumible para la ciudadanía.

“Este cambio en la coloración no cambia la potabilidad del agua”, señaló el gerente corporativo del sistema maestro del acueducto de Bogotá.

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Bogotá

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Bogotá

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Bogotá

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Barranquilla

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

Medellín

Mejores barrios para vivir en Medellín: ¿el suyo está en la lista?

Medellín

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

La megaobra con la que se garantizará el suministro de agua potable en Bogotá por los próximos 33 años

Reportaron que la modernización de la planta que produce este cambio en la tonalidad del recurso es necesaria para garantizar el servicio en la ciudad, ya que se cambiarán las compuertas en la planta principal.

Sin embargo, la EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad.

Recomendaciones si se presenta el fenómeno

  • Si se presenta coloración del agua en su vivienda, informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.
  • Si el agua sale con coloración, abra la llave y déjela salir hasta que se torne incolora.
  • Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.
  • Realice el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.
  • No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes; permítales ejecutar su tarea.

La empresa de acueducto trabajó en estos días las redes de alcantarillado de la ciudad; a lo largo de la semana, la entidad se encargó de trabajar en varias localidades de Bogotá durante prolongadas horas. Una gran cantidad de ciudadanos tuvieron suspendido el servicio por el mantenimiento que adelantaba EAAB.

Más de Bogotá

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

El centro comercial que por más de tres décadas ha sido referente de glamour y lujo en Bogotá.

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Cierre de avenida Boyacá por obras del metro.

Pilas, nuevo cierre en la avenida Boyacá: ¿por cuánto tiempo estará bloqueado este punto en el corredor vial?

x

¿Quién fue Antón Hero? La historia del zapatero español que le dio nombre al barrio Chapinero en Bogotá

Noticias Destacadas