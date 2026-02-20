Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, comunicó este jueves que el agua potable que los ciudadanos capitalinos recibirán en su hogar en los próximos días puede presentar un cambio en su color. Esta novedad se presentará en diferentes sectores de la ciudad y municipios aledaños a la capital de la República.

Se evidenciará esta anomalía desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo, debido a los trabajos de instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc.

El Acueducto de Bogotá avanza en la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc. Foto: Acueducto de Bogotá

Localidades y municipios afectados

Localidad de Usaquén

Localidad de Suba

Localidad de Engativá

Municipio de Cajicá

Municipio de Chía

La empresa de acueducto aseguró que la novedad no afectará su calidad y que sigue siendo consumible para la ciudadanía.

“Este cambio en la coloración no cambia la potabilidad del agua”, señaló el gerente corporativo del sistema maestro del acueducto de Bogotá.

Reportaron que la modernización de la planta que produce este cambio en la tonalidad del recurso es necesaria para garantizar el servicio en la ciudad, ya que se cambiarán las compuertas en la planta principal.

Sin embargo, la EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad.

Recomendaciones si se presenta el fenómeno

Si se presenta coloración del agua en su vivienda, informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.

Si el agua sale con coloración, abra la llave y déjela salir hasta que se torne incolora.

Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.

Realice el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.

No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes; permítales ejecutar su tarea.

La empresa de acueducto trabajó en estos días las redes de alcantarillado de la ciudad; a lo largo de la semana, la entidad se encargó de trabajar en varias localidades de Bogotá durante prolongadas horas. Una gran cantidad de ciudadanos tuvieron suspendido el servicio por el mantenimiento que adelantaba EAAB.