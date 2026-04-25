Capturan a cuatro personas que estarían vinculadas a una banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este sábado, 25 de abril, la captura de cuatro personas que estarían vinculadas con una banda dedicada al hurto de vehículos en la ciudad.

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La detención de estos cuatro sujetos se dio en medio de operativos en la localidad de Engativá, donde fueron aprehendidos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria.

Las cuatro personas fueron interceptadas por los uniformados cuando se movilizaban en dos vehículos: uno de esos era un taxi y el otro, un carro particular de color rojo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.

Estas personas estarían involucradas en los robos cometidos los días 17 y 22 de abril en la localidad de Teusaquillo, donde intimidaron con armas de fuego, de manera violenta, a sus víctimas, hurtando los automóviles.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo traumáticas, dos armas cortopunzantes, cuatro celulares y dos vehículos que eran utilizados para cometer estos hurtos.

Los involucrados tienen registros judiciales por robo agravado, robo calificado y lesiones personales. Según las autoridades, dos de ellos ya habían sido detenidos por otros delitos.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que sean presentados ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.

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Según los datos de las autoridades, con corte al 20 de abril de 2026, en Bogotá se han reportado 693 casos de robo de carros. Durante ese mismo periodo del año pasado, se registraron 927 denuncias, lo que representa una baja del 25 %.

A pesar de las cifras oficiales de las autoridades, las denuncias en redes sociales y los delitos en vías públicas parecen ir en aumento, lo que refuerza la percepción de inseguridad de muchos ciudadanos.

Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón. Los criminales estarían interesados en camionetas de alta gama, como los modelos Mazda CX-5 y CX-30.

Las autoridades capturaron 4 personas que estarían vinculadas a una banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá. Foto: Policía

En los últimos meses se ha visto un incremento en los robos de vehículos híbridos como la Toyota Cross. En algunos casos, los carros hurtados terminan dentro del mercado de autopartes.