BOGOTÁ

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

Los hechos se presentaron el barrio Bellavista. Entre los capturados también hay un adulto.

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 2:00 p. m.
Los cinco menores y el adulto capturados.
Los cinco menores y el adulto capturados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de martes, 23 de diciembre, que cinco menores y un adulto fueron capturados, luego de hurtar un vehículo en el barrio Bellavista, al sur de la ciudad.

El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, dijo que tras el robo del carro, un grupo de uniformados llevó a cabo un ‘plan candado’ y lograron ubicar el automotor.

“En el mismo se movilizaban seis personas, los cuales pretender huir del lugar de los hechos. Entre los mismos, se puede establecer que cinco son menores de edad, quienes son dispuestos ante la autoridad administrativa correspondiente, y el mayor de edad se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con la Policía, los cinco menores señalados de participar en el hurto tienen 14, 16 y 17 años de edad.

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año 2025 han logrado la captura de más de 2.549 personas por diferentes delitos y la recuperación de más de 46 vehículos.

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y continúa adelantando acciones operativas para prevenir los delitos que afectan a la comunidad; además, invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o de los canales institucionales habilitados”, destacaron.

A propósito del caso anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció este lunes desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado 'Los Pumas, señalado de especializarse en el hurto de vehículos de alta gama y carros vinculados a plataformas de transporte en varias localidades de la capital.

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas'
Los presuntos integrantes de 'Los Pumas'. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Un juez envió a la cárcel a nueve de ellos. La Policía les atribuye 21 casos denunciados y una afectación cercana a 2.450 millones de pesos.

