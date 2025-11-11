Suscribirse

Bogotá

Pánico en iglesia de Bogotá: ladrones interrumpieron una misa para robar a un joven y sacerdote lo salvó

Los ladrones no dan tregua en la capital del país. En video quedó registrado todo.

Redacción Nación
11 de noviembre de 2025, 5:23 p. m.
De izquierda a derecha: uno de los ladrones y el joven que iba a ser víctima del hurto.
De izquierda a derecha: uno de los ladrones y el joven que iba a ser víctima del hurto. | Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en Instagram: valeperiodista

Ni la casa de Dios es respetada por los delincuentes. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa los momentos de pánico que vivieron los feligreses de una iglesia ubicada en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

En instantes en que el sacerdote ofrecía la misa en la parroquia Santo Tomás Moro, seis delincuentes arribaron al lugar, armados con cuchillos, detrás de un joven que venía huyendo de estos.

Contexto: Ladrones protagonizaron violento atraco en dos restaurantes en el norte de Bogotá: “Estaban bien vestidos, con trajes y maletas caras”

Asustado, al joven que iban a robar no le quedó de otra que hacerse detrás del sacerdote para que lo ayudara a ponerse a salvo de los delincuentes.

En imágenes, se puede observar al sacerdote pedirle a uno de los delincuentes que se calmara, mientras este apuntaba con su enorme cuchillo al joven que iba a ser víctima del hurto.

Junto al sacerdote, los feligreses también le pedían a los delincuentes que desistieran de robar al joven. Mientras tanto, algunos lograron dar aviso a la Policía, quienes capturaron a los osados ladrones.

Al parecer, no es la primera vez que esta iglesia vive situaciones como esa que ocurrió este lunes 10 de noviembre, en la misa de las 6:00 p. m.

En entrevista con Citytv, un residente del sector contó detalles de este lamentable hecho.

Contexto: Balacera en el barrio Galán terminó en persecución de película, policía persiguió a presuntos ladrones

“Diferentes personas vienen corriendo detrás de otra persona con cuchillos grandes. Esa persona se refugia detrás del padre que estaba dando la misa y no importó, por encima de él le mandaban cuchillo. Varias veces ha sido objeto de hurto, se han metido a la capilla y se han llevado todo lo que han podido”, dijo el residente del sector al medio citado anteriormente.

Policía Metropolitana se pronunció

Desde la Policía se informó que, todo parece indicar, al joven le iban a robar una gorra. Por este hecho, fueron aprehendidos cinco menores, mientras que un adulto fue capturado.

“Nuestras zonas de atención son alertadas por la central de radio en el que observa unos jóvenes que ingresan a la capilla donde presuntamente iban a hurtar una gorra a otro joven. Se percata y se hace la verificación. Se encuentra a estos jóvenes con armas cortopunzantes e inmediatamente son dejados a disposición del grupo de infancia y adolescencia a cinco menores de edad. Uno de ellos mayor de edad es trasladado al centro de traslado por protección”, se informó desde la Policía.

