Ladrones protagonizaron violento atraco en dos restaurantes en el norte de Bogotá: “Estaban bien vestidos, con trajes y maletas caras”

La inseguridad sigue desbordada en Bogotá por parte de la delincuencia, mientras las autoridades no dan tregua para combatirlos. Dos violentos atracos habrían sido protagonizados por los mismos sujetos, quienes quedaron grabados en las cámaras de vigilancia de los establecimientos.

El primer robo se registró en la noche del pasado lunes, 8 de septiembre, en la carrera 19 con calle 147-67, en el norte de Bogotá, donde queda ubicado una pizzería.

Ante esta situación, un comensal que estaba en el local junto con una amiga, relató lo sucedido a través del perfil ‘Colombia Oscura’ de la red social de X.

“Apenas llevábamos unos minutos esperando nuestro pedido, cuando dos hombres armados entraron al establecimiento, intimidaron a todos los clientes del primer piso y nos quitaron de nuestras pertenencias”, contó inicialmente.

De acuerdo con lo que se logra ver en los videos, serían al menos cuatro delincuentes involucrados que se movilizan en dos motocicletas; dos de ellos esperan en la moto mientras los otros cometen el hecho.

#INSEGURIDAD. Al parecer los mismos delincuentes también robaron a clientes y trabajadores de otro establecimiento en la cr 19 con cl 147 de Bogotá el pasado 8SEP. Los sujetos utilizaron la misma estrategia para quitarle las pertenecias a los ciudadanos que se encontraban allí.… https://t.co/L0Tu6O0gne pic.twitter.com/hbX0OnpOkv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 11, 2025

“Lo que más me llama la atención es que estos sujetos no eran delincuentes improvisados, estaban bien vestidos, con trajes y maletas caras, y se movilizaban en motos de alto cilindraje. Antes del asalto, vi una de esas motos parqueada en el andén, pero jamás imaginé lo que estaba por ocurrir”, relató el comensal.

Así mismo, la víctima contó que otro cliente que estaba al fondo del establecimiento puso resistencia al robo: “Una mujer que estaba en el fondo del restaurante puso resistencia, a pesar de que no la robaron, se llevó un golpe fuerte en toda su cara. En estas situaciones, creo yo, que no vale la pena jugar a la ruleta rusa”.

Frente a este hecho, el comensal fue enfático en mencionar los múltiples casos de inseguridad que se presentan a diario en la ciudad.

“En esta ocasión no estaba “dando papaya”, simplemente estaba cenando en un restaurante. Hoy en Bogotá nadie está seguro: no lo estamos en el bus, ni en un carro, ni caminando por la calle, ni siquiera dentro de un establecimiento comercial", puntualizó.

Sin embargo, ahí no habría quedado el robo, pues, al parecer, los mismos sujetos protagonizaron otro atraco en un restaurante de Cedritos en la noche del 9 de septiembre.

Estos delincuentes llegan a los establecimientos con el casco puesto y armas de fuego intimidando a los presentes en el lugar para luego de robarlos y huir del sitio en las motocicletas.