Policía capturó a dos hombres mientras desmantelaban un auto presuntamente robado: esta fue la clave de la operación

La Policía Nacional ejecutó un operativo en la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá, que permitió la captura de dos hombres presuntamente implicados en el delito de receptación.

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La acción policial se desarrolló tras la denuncia inmediata de los propietarios de un vehículo reportado como robado, el cual contaba con un sistema de rastreo GPS activo, herramienta que facilitó la ubicación exacta del automotor.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el despliegue operativo permitió identificar una bodega clandestina en el barrio Siete de Agosto.

En el lugar, uniformados sorprendieron a dos personas desarmando el automotor cuyas improntas de motor y chasis coincidían plenamente con un vehículo hurtado días antes. Ante el hallazgo, los individuos fueron detenidos y el establecimiento fue sellado bajo los parámetros de la Ley 1801 de 2016.

Detalles del operativo en Barrios Unidos

La interceptación del inmueble, ubicado específicamente en la carrera 28 con calle 65, fue posible gracias a la coordinación entre las víctimas y la patrulla del CAI Siete de Agosto.

El teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos, entregó detalles sobre la identidad de los capturados y el procedimiento realizado.

Un operativo de la Policía interceptó a dos hombres desguazando un automóvil que días antes había sido reportado como robado. Las autoridades dieron con los responsables gracias al GPS del vehículo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dt7jT3Bs3z — Revista Semana (@RevistaSemana) April 21, 2026

“En el marco de la estrategia de seguridad, uniformados de la estación de policía lograron la captura de dos hombres de 21 y 38 años por el delito de receptación”, comentó Beltrán.

“Gracias al rastreo por GPS y la oportuna denuncia de las víctimas, la patrulla ubicó el vehículo en una bodega clandestina donde estas personas fueron sorprendidas desarmando el automotor. Al verificar que los datos de motor y chasis coincidían con el reporte de hurto, se procedió a la captura y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente”, explicó el oficial.

Las dos personas fueron capturadas in fraganti por la policía desguazando un automóvil. Foto: Policía Nacional

Balance de seguridad en la localidad

Este resultado operativo se suma a las estadísticas de control de delitos contra el patrimonio en este sector de la capital. Según cifras oficiales, la estrategia de vigilancia ha permitido avances en la protección de la propiedad privada durante el presente año.

En lo que va corrido del 2026, en la localidad de Barrios Unidos se ha logrado una reducción del 23 % en el hurto de vehículos. Esta cifra representa siete casos menos en comparación con el mismo periodo del año 2025, según el reporte de la Policía.

Asimismo, las autoridades informaron que se ha conseguido la recuperación de más de 12 vehículos en la zona, fortaleciendo la ofensiva contra las redes de desguace y comercialización de autopartes ilegales en la ciudad.