Capturan a seis personas señaladas de hacer cosquilleo en TransMilenio en medio de tensión por inseguridad en Bogotá

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en TransMilenio, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad de cosquilleo en la estación Jiménez, en el centro de Bogotá.

El operativo se da en un contexto de tensión ciudadana por recientes hechos violentos dentro del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con las autoridades, uniformados del Grupo de Transporte Masivo adelantaban labores de registro y control cuando fueron alertados por la central de radio sobre la presencia de varios individuos que estarían cometiendo robos dentro de uno de los articulados.

Al llegar al lugar, dos usuarios denunciaron haber sido víctimas de hurto, lo que permitió activar de inmediato un plan de búsqueda.

Con base en las características entregadas por las víctimas, los policías iniciaron un seguimiento por una de las rutas que habrían tomado los sospechosos. Minutos después lograron interceptarlos dentro de otro bus articulado, donde se realizó el procedimiento de captura.

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Durante la requisa, las autoridades hallaron en poder de los detenidos cuatro teléfonos celulares que estaban ocultos entre sus prendas de vestir.

Según la Policía, los dispositivos fueron reconocidos por las víctimas como los elementos que les habían sido robados minutos antes, lo que permitió fortalecer el proceso judicial.

Los capturados, cuatro mujeres y dos hombres con edades entre los 25 y 41 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Varios de estas personas, según información oficial, registran antecedentes por distintos delitos, lo que ha encendido las alertas sobre la reincidencia en este tipo de conductas.

Este resultado operativo se conoce días después de un hecho que conmocionó a la ciudad: la muerte de un estudiante de 19 años de la Universidad Minuto de Dios, quien fue atacado con arma blanca en medio de un intento de robo de celular dentro del sistema.

El joven, identificado como Freddy Santiago Guzmán Cárdenas, fue herido el pasado 15 de abril hacia las 9:50 de la noche en la estación Minuto de Dios y falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

El caso generó indignación y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en TransMilenio, un sistema que moviliza a millones de pasajeros diariamente.

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Usuarios han insistido en la necesidad de reforzar la presencia policial y adoptar medidas más efectivas para prevenir este tipo de delitos.

Aunque las autoridades han señalado que los índices de hurto han mostrado una reducción en lo corrido de 2026, reconocen que hechos como este siguen afectando la percepción de seguridad.

Entretanto, la Policía aseguró que continuará intensificando los operativos y controles dentro del sistema para contrarrestar la delincuencia y garantizar la protección de los ciudadanos.