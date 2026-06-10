Policía entregó detalles de la captura del hombre que habría agredido a un vigilante de TransMilenio a martillazos

En las últimas horas, se difundió a través de las plataformas digitales un nuevo reporte sobre agresiones físicas dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. En el registro de video se observa el momento en que un ciudadano ataca con un objeto contundente a un funcionario encargado de la custodia de una de las estaciones.

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El incidente comenzó cuando un usuario intentó ingresar a las instalaciones sin realizar la validación del pasaje correspondiente. Ante la evasión del pago, el personal de vigilancia privada le hizo un requerimiento verbal, lo que desencadenó una reacción violenta por parte del implicado.

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El agresor utilizó un martillo para golpear al trabajador en la zona de la cabeza. Las autoridades del sistema confirmaron que el impacto no generó consecuencias médicas de gravedad debido a que el guarda portaba los elementos de protección institucional y el casco reglamentario.

Captura y judicialización del presunto agresor

La oportuna intervención de los cuadrantes policiales asignados a la troncal de transporte permitió la detención inmediata del atacante. El procedimiento de control físico se llevó a cabo en los pasillos de la infraestructura vial, impidiendo la huida del sospechoso.

Agresión en TransMilenio: Capturado tras atacar a guarda de seguridad por evadir el pasaje. Foto: Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Bogotá informó de manera oficial que los “uniformados capturaron a un hombre de 20 años por el delito de lesiones personales en el portal de TransMilenio 20 de Julio, luego de golpear a un funcionario encargado de la seguridad que le hizo un llamado de atención”.

La institución de seguridad añadió que el detenido fue trasladado a las unidades judiciales de la Fiscalía General de la Nación. El ciudadano deberá responder ante un juez de control de garantías por las afectaciones físicas causadas al trabajador en ejercicio de sus funciones.

Llamado institucional a la tolerancia ciudadana

Frente a la recurrencia de estos escenarios de confrontación en las estaciones, las directivas operativas del transporte masivo y los mandos policiales recordaron la vigencia de las sanciones administrativas para quienes evaden el pago de la tarifa oficial.

#AEstaHora 🚨 Es presentado ante la URI de #CiudadBolívar un hombre de 20 años que atacó con un martillo a un guarda de seguridad de TransMilenio por pedirle que pagara el pasaje.



Deberá responder por el delito de lesiones personales. pic.twitter.com/MwdWI76F2m — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 10, 2026

La comandante del Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio, teniente coronel Maryam Moreno, señaló que “la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad e invita a la ciudadanía a la tolerancia, al respeto y al cumplimiento estricto de las normas de convivencia dentro del sistema de transporte”.

Las autoridades locales anunciaron un incremento en los controles pedagógicos y operativos de vigilancia en los portales del sur y oriente de la capital. Las comisiones de seguridad enfatizaron que el uso del diálogo es la vía legal para la resolución de conflictos comunitarios.