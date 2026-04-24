En video: el impresionante operativo en la troncal Caracas para frenar la inseguridad en TransMilenio; se incautaron armas blancas

Un reciente y robusto operativo de seguridad se tomó la troncal Caracas de TransMilenio, dejando imágenes que evidencian la magnitud de las diferentes problemáticas que hacen presencia en la capital colombiana.

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En video quedó registrado cómo decenas de uniformados de la Policía Metropolitana, junto a gestores de convivencia, interceptaron buses articulados y blindaron las estaciones del centro de Bogotá para combatir el hurto y el desorden.

Esto le pasó a los que intentaron colarse en la troncal Caracas. Allí están nuestros #GestoresDeConvivencia recuperando el orden en el sistema.



¡Bogotá se respeta o se respeta!



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La intervención, que se concentró en puntos críticos donde las denuncias ciudadanas son constantes, buscó devolverle la autoridad a un corredor vial que mueve a cientos de miles de bogotanos diariamente.

El balance de la toma: armas y evasores

El despliegue no fue solo presencial. Durante las requisas masivas, las autoridades lograron decomisar armas blancas que circulaban dentro del sistema, específicamente en sectores como la estación temporal de la avenida Jiménez. Además del desarme, el operativo puso la lupa sobre uno de los mayores dolores de cabeza del sistema que es la evasión del pago.

Con el apoyo de los equipos de seguridad, se retiró a varios evasores que intentaban ingresar de manera irregular, imponiendo los comparendos correspondientes. Para la administración distrital, esta no es solo una cuestión de dinero, sino de seguridad pública.

“La lucha de anticolados es una lucha que protege vidas, de quien se cuela por ahorrarse el tiquete y puede perder la vida y de aquellos que se introducen en el sistema a cometer delitos. Esos esfuerzos se han incrementado mes a mes y no vamos a parar”, sentenció el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Recuperación de estaciones y buses

Las imágenes del operativo también muestran las labores de recuperación de espacio. Las autoridades intervinieron para evitar la permanencia de vendedores informales y habitantes de calle dentro de los articulados, una situación que impacta negativamente la movilidad y la sensación de tranquilidad de los usuarios.

Además de la fuerza de control, se realizaron jornadas de pedagogía y autocuidado. Los gestores entregaron recomendaciones para prevenir “hechos delictivos” y orientaron a los pasajeros sobre las rutas de atención inmediata.

Se impusieron comparendos a personas que pretendían colarse en TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Cómo reportar?

Se invitó a la ciudadanía a que, ante cualquier situación sospechosa detectada en los recorridos, se comuniquen de inmediato con la Línea 123.

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Este reciente operativo marca un precedente en la vigilancia de la Caracas, enviando un mensaje claro, el control en estaciones y buses se mantendrá de forma para garantizar que TransMilenio sea un espacio seguro para todos los usuarios.