Transporte público

Colados en TransMilenio dejaron tremendo hueco en las finanzas del transporte en Bogotá

El problema es cada vez mayor. Se agudizó en el segundo semestre de 2025, a pesar de que no había aumentado el costo del pasaje.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 3:17 p. m.
Los colados son un problema endémico del transporte público bogotano. Foto: guillermo torres-semana

Un barril sin fondo. Es lo que parece estar pasando con el recaudo de los pasajes de los usuarios de TransMilenio, el sistema troncal y columna vertebral del esquema integrado de transporte público en Bogotá.

En 2025, la evasión estuvo a la orden del día, pero arreció en el segundo semestre, para concluir el año con un 13 %, lo que deja un enorme hueco en las finanzas del transporte en la capital del país.

En los últimos seis meses del año pasado, la evasión subió al 15,19 %, y, de hecho, se ve a diario en buena parte de las estaciones que hoy, en vez de mejorar, quedaron a la intemperie de los colados: sin puertas.

Ante los ojos atónitos de los que pagan el pasaje, cientos de personas que, además, no evidencian tener dificultad para contar con el valor del pasaje, se suben sin ningún pudor. Y, peor, sin que ningún funcionario del sistema, y a veces ni de los uniformados, haga algo por evitarlo.

Quizás por esto, cada vez es más alto el número de personas que entran como ‘Pedro por su casa’, sin pagar.

Concejal Samir Abisambra
Concejal Samir Abisambra. Foto: Concejo de Bogotá

Por eso, según el concejal Samir Abisambra, “se trata de un problema estructural que requiere decisiones firmes y acciones sostenidas”.

Avivatos que impactan las finanzas

El fenómeno de la evasión en TransMilenio es un morderse la cola. El impacto económico es para las finanzas del Distrito, lo que a su vez puede conducir a que, por tratar de equilibrar los presupuestos, se tenga que acudir a nuevos impuestos que, a la larga, son para los ciudadanos.

Pero también hay un efecto cultural. El avivato se siente cómodo, mientras que el ciudadano legal no, pues asume un costo que debería ser aportado entre todos.

De acuerdo con lo expresado por Abisambra, de una estadística que llegó a sus manos como cabildante, pudo establecer que la evasión en el componente troncal del SITP generó una afectación económica de $265.048.729.898. Y eso que aún el pasaje no había sido incrementado, como ocurrió en este año: $350 pesos más ($3.550).

Tales recursos, según el concejal, equivalen a lo que se podría requerir para mejorar la seguridad en la ciudad, el problema que más aqueja a la gente. Pero el asunto es que TransMilenio no recauda ni lo necesario para su operación; por lo tanto, termina demandando recursos del presupuesto del Distrito, es decir, resta dineros que se necesitan para otras inversiones que generen bienestar a la comunidad.

Un control inteligente

Con tanta tecnología moderna y tanto discurso sobre inteligencia artificial, resulta inaudito que en el sistema, no solo se hayan dejado ‘trochas’ para los colados, sino que, en vez de aprovechar las renovaciones que se han hecho luego de actos vandálicos, se continuara con un sistema de control tan débil.

Para el concejal Avisambra, “es necesario que el sistema cuente con más control inteligente, fortalecimiento de equipos territoriales permanentes en estaciones críticas, apoyados con analítica de datos para identificar horas y puntos de mayor evasión, intervenciones focalizadas, no operativos esporádicos”.

Un video publicado en redes sociales se ve el momento en el que dos policías observan su celular mientras colados ingresan a TransMilenio
Los colados siguen siendo un problema en TransMilenio. Foto: Tomado del X @JairoCa88920183

¿Y ahora que venga el Metro?

Muchas voces empiezan a alertar sobre la necesidad de que, previo a la entrada en operación del Metro de Bogotá, se adelante una estrategia para generar cultura ciudadana, lo que suele verse como un gasto superfluo. Pero la dimensión de la evasión en TransMilenio evidencia que no hay tal. De hecho, se sabe que, de no haber sido por el programa de cultura ciudadana implementado por el entonces alcalde de la capital, Antanas Mockus, la gente todavía se lanzaría a la avenida a pasar de un lado a otro con el consiguiente riesgo de accidentalidad, pese a tener el puente peatonal a centímetros.

“Liderar una estrategia de cultura ciudadana, que combine pedagogía con beneficios como reconocer y premiar a usuarios frecuentes que pagan”, propone Abisambra.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
El pasaje de TransMilenio fue incrementado en 350 pesos. Foto: TransMilenio

