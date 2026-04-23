Video: hombre atacó con tijeras a dos guardas de TransMilenio que le reclamaron por colarse

La inseguridad dentro del sistema TransMilenio sigue siendo una de las principales preocupaciones en Bogotá. En lo corrido de los últimos meses, no solo han aumentado los hurtos, sino también los hechos de violencia que involucran a usuarios y personal operativo en estaciones y buses.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, citadas en informes recientes, durante 2025 se registraron más de 12.000 hurtos dentro del sistema, una cifra que evidencia la magnitud del problema y que ha sido retomada por distintos sectores para advertir sobre el deterioro de la seguridad en el transporte público.

Además, de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), hasta marzo de este año se han registrado 3.372 denuncias por hurto dentro del sistema de TransMilenio.

A este panorama se suma la evasión del pago del pasaje, una problemática estructural que, además de afectar las finanzas del sistema, ha derivado en enfrentamientos entre usuarios y personal de seguridad, algunos de ellos con desenlaces violentos.

En medio de este contexto se registró un nuevo caso que encendió las alarmas.

El hecho ocurrió en la estación Country Sur, en el sur de la ciudad, donde un hombre que intentaba ingresar sin pagar el pasaje reaccionó de forma violenta cuando fue requerido por guardas de seguridad.

Según se observa en videos difundidos en redes sociales, el sujeto se enfrenta a los trabajadores y, en cuestión de segundos, saca unas tijeras con las que comienza a atacarlos. En medio del caos, lanza el objeto cortopunzante y se abalanza contra los guardas ante la mirada de otros usuarios.

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“Se les fue encima”, se escucha decir a una persona que presencia la escena, mientras varios pasajeros se apartan para evitar resultar heridos. El momento generó pánico dentro de la estación.

Los dos guardas resultaron lesionados, principalmente en las manos y el rostro, mientras intentaban controlar al agresor. La situación fue contenida minutos después gracias a la intervención de otros miembros del equipo de seguridad.

Finalmente, el hombre fue reducido y capturado por las autoridades en el lugar. Los trabajadores heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se desencadenó en medio de un procedimiento de control a la evasión del pago, lo que vuelve a poner en evidencia cómo este tipo de situaciones pueden escalar rápidamente a hechos de violencia.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en TransMilenio, en un momento en el que las cifras de hurto y las agresiones dentro del sistema mantienen en alerta a autoridades y usuarios, quienes reclaman mayores controles y presencia institucional en estaciones y buses.