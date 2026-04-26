Estos fueron los números ganadores del Baloto el 25 de abril de 2026

Este sábado, 25 de abril de 2026, se realizó el sorteo 2648 de la Lotería Baloto, que generó expectativa en la ciudadanía por conocer los números ganadores de la jornada. La lotería informó que el acumulado del sorteo tradicional se encontraba en $34.000 millones, mientras que la otra modalidad llegó a $21.500 millones.

La Lotería Baloto se juega tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado.

Estos fueron los resultados del Baloto del 25 de abril de 2026

Durante este fin de semana, la lotería Baloto quedó de la siguiente manera:

Número ganador: 01 - 03 - 06 - 08 - 35.

Súper balota: 01.

Resultados del sorteo de Baloto Revancha

Número ganador: 12 - 13 - 17 - 25 - 34.

Súper balota: 04.

Últimos resultados

Estos fueron los anteriores números ganadores y súper balotas que se mostraron en las pasadas ediciones de la lotería Baloto:

Últimos 3 Baloto (con súper balota)

22 de abril de 2026: 40 - 12 - 36 - 05 - 30 - 09 .

20 de abril de 2026: 13 - 33 - 38 - 40 - 41 - 08.

18 de abril de 2026: 09 - 16 - 29 - 32 - 33 - 10.

Últimos 3 Baloto Revancha (con súper balota)

22 de abril de 2026: 29 - 16 - 39 - 11 - 37 - 03.

20 de abril de 2026: 02 - 29 - 30 - 35 - 41 - 01.

18 de abril de 2026: 20 - 24 - 27 - 28 - 32 - 13.

Cabe recordar que aquellos que resulten ganadores de la lotería Baloto tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para poder reclamar su premio. De lo contrario, si el apostador se pasa de ese tiempo, el dinero no será entregado.