Gobernación del Cauca declara tres días de luto tras el atentado en la vía Panamericana en el que murieron 19 personas

El departamento del Cauca se encuentra de luto por cuenta de un despiadado atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, en la vía Panamericana, sobre el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío.

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Los hechos se presentaron sobre el mediodía de este sábado, 25 de abril, cuando un artefacto explosivo estalló en medio de un retén ubicado sobre este importante corredor vial, dejando un panorama de destrucción y muerte en medio de vehículos particulares destrozados y buses averiados.

En la carretera quedó un cráter de al menos cinco metros de profundidad que mantiene incomunicado al departamento. “El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”, planteó el gobernador, Octavio Guzmán, quien estuvo muy atento a la actualización de las cifras tras la tragedia.

“Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos; además, presencia urgente del MinDefensa en el Cauca”, agregó este sábado.

Tras un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar y de Policía, el gobernador del departamento agradeció la presencia de las autoridades en la región, tras los lamentables hechos, y anunció la articulación de acciones de atención para la población.

El gobernador Guzmán, tras finalizar el encuentro, hizo un llamado a la unidad y destacó la resiliencia del departamento: “Cauca es un pueblo resiliente que sabrá levantarse y vencer el dolor, el miedo y la zozobra con el apoyo de la institucionalidad”.

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Por eso, desde la Gobernación del Cauca se decidió decretar tres días de duelo y luto oficial en el departamento, en memoria de las 19 víctimas del atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc sobre la vía Panamericana, así como de otros hechos violentos de las últimas horas.

El decreto expedido este domingo, 26 de abril, también ordena “izar la bandera del Departamento del Cauca y el Pabellón Nacional a media asta en todas las dependencias de la Gobernación del Cauca, empresas públicas, instituciones educativas y demás entidades descentralizadas durante los tres días de duelo” e invita a la ciudadanía a “unirse a este homenaje”.

La Gobernación del Cauca decretó tres días de duelo por la muerte de las 19 personas en el atentado terrorista en la vía Panamericana. Foto: Suministrado a Semana

La Gobernación explicó en el documento que este acto “aleve e injustificable” tiene de luto al departamento y sus familias, en medio de la compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbío, Patía, entre otros.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, entre el viernes y el sábado se registraron un total de 26 acciones terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, afectando principalmente a la población civil.

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“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló el alto oficial.