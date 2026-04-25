El Gobierno Nacional emitió un comunicado en la noche de este sábado 25 de abril de 2026 en donde anunció el aumento de la recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por cualquier información que permita dar con la captura de ‘Alias Maron’, peligroso cabecilla que hace parte de las disidencias de las Farc y quien sería el responsable de los atentados terroristas ocurridos durante estos días en el departamento del Valle del Cauca.

Fuerzas Militares confirmaron 26 acciones terroristas de las disidencias de las Farc en las últimas 48 horas en Cauca y Valle

La decisión fue emitida por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el desarrollo del consejo extraordinario de seguridad que fue convocado en el municipio de Palmira, acompañado de la Cúpula Militar y de la Policía Nacional.

Asimismo, el Ministro informó sobre otras recompensas de cabecillas de la estructura identificados como alias ‘Max Max’ y alias ‘Yogui’, siendo considerados objetivos de alto valor por el Gobierno Nacional, donde se ofrece una recompensa de $500 millones de pesos y $200 millones, respectivamente, por los implicados en los ataques en Palmira y la ciudad de Cali.

“La mejor opción que tienen es que se desmovilicen. No sigan asesinando. No sigan acumulando más delitos, cada vez más graves, en una proporción que simplemente los va a aislar de cualquier posibilidad que tengan de reducción de penas ante la justicia. Pero si persisten en seguir atacando a la población, que no tengan la menor duda de que toda la capacidad del Estado se va a emplear hasta neutralizarlos. No vamos a parar”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El Gobierno Nacional reiteró que hará uso de toda la capacidad del Estado para eliminar aquellos cabecillas de los grupos armados que mantienen ataques contra las fuerzas públicas y a la ciudadanía.

Fortalecimiento en la región tras atentados terroristas en Valle del Cauca

Adicionalmente al anuncio de recompensa ante los cabecillas responsables de los atentados terroristas que se han presentado en los últimos días en municipios y ciudades del Valle del Cauca, el Gobierno Nacional informó sobre el fortalecimiento de capacidades de vigilancia en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro, durante el consejo de seguridad en Palmira. Foto: Cortesía para El País

Esto se llevará a cabo por medio de sistemas aéreos no tripulados, que serán articulados en acompañamiento de las autoridades de los departamentos afectados, de esta manera optimizando una mejor respuesta ante futuros casos de violencia que se vivan en el territorio.

Adicionalmente, el ministro Pedro Sánchez informó que en el mes de mayo llegarán un total de ocho pelotones, que serán desplegados en zonas estratégicas del sur del Valle del Cauca y en el norte de Cauca, además de la llegada de otros 12 pelotones durante el mes de agosto para poder expandir la presencia de la fuerza pública en la zona.

De igual manera, el Gobierno Nacional implementará corredores seguros en zonas priorizadas donde se ampliarán los bloques de búsqueda en el municipio de Palmira. Las autoridades reiteran a los ciudadanos que se ofrece una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información que ayude a prevenir futuros atentados, no solo en el territorio, sino en todo el país.

“Estaremos revisando la mano de todas las autoridades para que se proteja lo que le pertenece no solamente al Estado, sino también a los particulares”, reiteró el ministro Pedro Sánchez.