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Víctima de atentado en vía Panamericana era una lideresa de Patía, Cauca: murió junto a dos hermanas

En videos que circulan en redes sociales se evidencian escenas impactantes, en las que se observan cuerpos desmembrados al interior de vehículos y buses intermunicipales.

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Redacción Nación
25 de abril de 2026 a las 6:22 p. m.
Ella es una de las víctimas mortales del ataque a la población civil el día de hoy Cajibío.
Ella es una de las víctimas mortales del ataque a la población civil el día de hoy Cajibío. Foto: Suministrado a Semana

Este sábado, 25 de abril, conductores y pasajeros vivieron momentos de angustia y pánico durante un atentado terrorista atribuido a disidencias de las Farc en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes, en el Cauca.

El ataque ocurrió después del mediodía de este sábado y, de acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hasta ahora ha dejado un saldo de siete personas muertas y 17 heridas.

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Una de las víctimas que dejó este atentado fue identificada como Patricia Mosquera, lideresa del Municipio de Patía e integrante del Consejo Comunitario del Puro. También hizo parte del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y de la Mesa Comunitaria Municipal.

Además, según información preliminar, la mujer habría perdido la vida junto con dos hermanas más.

“Ha dejado una huella invaluable en los procesos de participación, diálogo y construcción colectiva en el territorio. Su compromiso, legado y vocación de servicio permanecerán en la memoria de quienes compartieron su lucha por el bienestar de su gente”, dice un mensaje compartido por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que lamenta el hecho que le arrebató la vida a la lideresa.

Este atentado se suma a la escalada terrorista registrada en el occidente de Colombia desde la tarde del viernes.
Este atentado se suma a la escalada terrorista registrada en el occidente de Colombia desde la tarde del viernes. Foto: Suministrada a Semana

Ante este hecho, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas, el Cauca y el suroccidente del país.

“Hacer la guerra es fácil, poner un explosivo es fácil. Lo difícil es construir convivencia, confianza y defender la vida. Eso sí es valiente. Un abrazo solidario a las víctimas y al adolorido Cauca. Estamos con el sur occidente", escribió la abogada a través de la red social X.

Este violento hecho se suma a lo ocurrido en la mañana de este sábado, cuando también se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra un radar estratégico de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de Santana, en El Tambo, Cauca. Habitantes de la zona reportaron al menos diez explosiones de artefactos dirigidos desde aeronaves no tripuladas.

Los eventos del sábado se unieron a lo que pasó el viernes en el departamento del Valle del Cauca, donde hubo dos ataques terroristas contra las fuerzas militares.