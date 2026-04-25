Este sábado, 25 de abril, conductores y pasajeros vivieron momentos de angustia y pánico durante un atentado terrorista atribuido a disidencias de las Farc en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes, en el Cauca.

El ataque ocurrió después del mediodía de este sábado y, de acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hasta ahora ha dejado un saldo de siete personas muertas y 17 heridas.

“Hay un reguero horrible de muertos”: conductor de bus relata en SEMANA lo que dejó atentado terrorista en Cauca

Una de las víctimas que dejó este atentado fue identificada como Patricia Mosquera, lideresa del Municipio de Patía e integrante del Consejo Comunitario del Puro. También hizo parte del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y de la Mesa Comunitaria Municipal.

Además, según información preliminar, la mujer habría perdido la vida junto con dos hermanas más.

Nuevo atentado terrorista se registró hacia el mediodía cerca de Popayán. Grupos armados detonaron una carga explosiva cuando transitaban decenas de vehículos por la vía Panamericana. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NJB5inN42z — Revista Semana (@RevistaSemana) April 25, 2026

“Ha dejado una huella invaluable en los procesos de participación, diálogo y construcción colectiva en el territorio. Su compromiso, legado y vocación de servicio permanecerán en la memoria de quienes compartieron su lucha por el bienestar de su gente”, dice un mensaje compartido por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que lamenta el hecho que le arrebató la vida a la lideresa.

Este atentado se suma a la escalada terrorista registrada en el occidente de Colombia desde la tarde del viernes. Foto: Suministrada a Semana

Ante este hecho, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas, el Cauca y el suroccidente del país.

“Hacer la guerra es fácil, poner un explosivo es fácil. Lo difícil es construir convivencia, confianza y defender la vida. Eso sí es valiente. Un abrazo solidario a las víctimas y al adolorido Cauca. Estamos con el sur occidente", escribió la abogada a través de la red social X.

Hacer la guerra es fácil, poner un explosivo es fácil. Lo difícil es construir convivencia, confianza y defender la vida. Eso sí es valiente.



Un abrazo solidario a las víctimas y al adolorido Cauca.



Estamos con el sur occidente.



Masacre #47, 10 personas muertas más de 17… https://t.co/mUPlykNRke — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) April 25, 2026

Este violento hecho se suma a lo ocurrido en la mañana de este sábado, cuando también se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra un radar estratégico de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento de Santana, en El Tambo, Cauca. Habitantes de la zona reportaron al menos diez explosiones de artefactos dirigidos desde aeronaves no tripuladas.

Los eventos del sábado se unieron a lo que pasó el viernes en el departamento del Valle del Cauca, donde hubo dos ataques terroristas contra las fuerzas militares.