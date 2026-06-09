La Familia P, la banda de asesinos responsable del homicidio en Cúcuta del periodista Cristian Herrera

Al periodista Cristian Herrera, según la Policía, lo mandó a matar alias Porras, cabecilla de la organización criminal conocida como la Familia P. Se trata de Evert Carreño Corredor, privado de la libertad y sobre quien pesa un centenar de homicidios en la ciudad de Cúcuta.

Estas son las primeras capturas por el asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

El comunicador tenía amenazas contra su vida, por eso le fue asignado un esquema de seguridad que extrañamente no lo acompañaba ese sábado al mediodía cuando llegaba a la casa de unos familiares y fue alcanzado por el sicario que en moto no dudó un segundo y disparó.

El prontuario de Carreño Corredor, alias Porras, es largo y se le ha imputado una lista de homicidios que desde su celda en Bogotá le ordena al grupo criminal que lidera en la ciudad de Cúcuta y con la que libra una disputa territorial con otras organizaciones criminales.

“De acuerdo con el proceso investigativo, alias Demonio sería el presunto autor material del homicidio. Este individuo estaría vinculado a actividades relacionadas con homicidios y hurtos, y tendría vínculos delincuenciales con alias Porras, cabecilla privado de la libertad del Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Familia P”, señaló la Policía.

Capturados por asesinato de Cristián Herrera Foto: Suministrada

Fueron tres las personas capturadas de acuerdo con la Fiscalía, entre ellos el autor material, es decir, el sicario que disparó a sangre fría en contra de Cristian Herrera.

El ente acusador trasladará a los capturados a la ciudad de Bogotá para adelantar las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

“En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios y municiones”, advirtió el ente acusador.

Alias Porras. Foto: Suministrada a SEMANA

Además de los tres capturados que serán objeto de imputación de cargos, la Fiscalía incluirá al cabecilla de la organización criminal Evert Carreño Corredor, alias Porras, señalado determinador del homicidio en contra del comunicador, aparentemente por la serie de denuncias que hizo sobre la situación de seguridad en Cúcuta.