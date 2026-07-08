Abelardo De La Espriella viaja a Cúcuta: detalles del primer empalme regional

Mientras el empalme con el Gobierno Petro se encuentra congelado, Abelardo De La Espriella iniciará el mismo proceso en las regiones este 8 de julio en Norte de Santander.

El presidente electo llegará a tempranas horas del día a Cúcuta y a las 11:30 de la mañana acudirá al salón Argelino Durán Quintero de la Gobernación.

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“El encuentro de empalme se realizará a puerta cerrada. Al finalizar la reunión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregará declaraciones a los medios de comunicación”, anunció su equipo de trabajo.

La prioridad del gobierno entrante es revisar la situación del orden público en ese departamento, marcado por la fuerte presencia de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

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El propósito es encontrar las estrategias para contener el crimen, reactivar el comercio y destrabar los proyectos estratégicos de la región.

En un comunicado público también se detalló: “El gobierno entrante avanzará, a través del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, en un paquete social de apoyo para las comunidades del Catatumbo, El Tarra y las zonas que han sufrido el impacto del abandono y la violencia”.