El presidente Gustavo Petro convocó a los integrantes de la bancada del Pacto Histórico a una reunión que se llevará a cabo este martes a las 2:00 de la tarde en la Casa de Nariño.

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Al encuentro fueron citados los representantes y senadores electos de la coalición oficialista, en un momento de alta atención política tras las recientes elecciones.

La reunión se desarrollará en medio de los cuestionamientos que el mandatario ha expresado sobre los resultados del proceso electoral.

El presidente Gustavo Petro citó a la bancada del Pacto Histórico a una reunión este martes a las 2:00pm en Casa de Nariño.



Al encuentro están citados representantes y senadores electos y se da en medio de los cuestionamientos que ha hecho el presidente a los resultados de las… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026

En los últimos días, Petro ha manifestado públicamente sus inquietudes frente al desarrollo de los comicios y ha pedido revisar diferentes aspectos relacionados con la jornada electoral, lo que ha generado reacciones tanto de sectores afines como de la oposición.

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Aunque la Presidencia no ha informado oficialmente la agenda del encuentro, se espera que durante la cita se analice el panorama político posterior a las elecciones y se definan posiciones conjuntas frente a los debates que han surgido alrededor de los resultados.

La reunión se desarrollará este martes a las 2:00 de la tarde en la Casa de Nariño Foto: Mariano Vimos

Asimismo, la reunión serviría para coordinar las acciones de la bancada en el Congreso y evaluar los retos legislativos que enfrentará el Gobierno en las próximas semanas, en un escenario marcado por la discusión política y el seguimiento al proceso electoral.