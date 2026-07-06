Gustavo Petro insiste en su tesis del fraude electoral y dice que “el presidente de Colombia es Iván Cepeda”

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de los colombianos.

¿Qué tan viable es la demanda que respalda Petro para anular la elección de Abelardo De La Espriella?

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución. El presidente de Colombia aceptado, de acuerdo con la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba”, escribió el mandatario.

Iván Cepeda convoca a la desobediencia civil pacífica y llama a ganar las elecciones de 2027. Foto: José Luis Guzmán/ El País

El primer mandatario hizo esa afirmación en un extenso trino en el que insistió en alimentar la narrativa de fraude al sistema electoral, algo que ya ha sido desvirtuado por los observadores internacionales que acompañaron el proceso electoral.

“Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo. Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos”, aseguró el primer mandatario.

El presidente escribió en su largo relato otros asuntos relacionados con la jornada electoral en el exterior y aseguró que incluso su hijo había llegado a las urnas y le habían dicho que ya alguien había votado por él.

Abelardo De La Espriella habla de los “loquitos” que llaman a la desobediencia civil y les lanza una dura advertencia

También aseguró que fue una empresa israelí la encargada de convencer a Donald Trump de apoyar a Abelardo De La Espriella. Y luego dijo: “Por mi charla telefónica con Trump, pude constatar que él no sabía que yo no apoyaba a De La Espriella por sus viejas relaciones con el narcotráfico y el genocidio en Colombia.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le habló a los colombianos. Foto: Captura de pantalla

Petro insistió en la tesis que ha enarbolado Iván Cepeda desde la última semana, que es el rechazo a la intervención extranjera en las elecciones presidenciales. “El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución”, dijo.

Con ese argumento, Iván Cepeda ha dicho que se declara en “desobediencia civil”. El candidato presidencial, derrotado en la segunda vuelta, ha dicho que el presidente electo debe cumplir con cuatro condiciones:

“Que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo. Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”, dijo en una rueda de prensa la semana pasada”.

En su trino, Petro aseguró que “el presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”.

En un mensaje a los colombianos este domingo en la noche, De La Espriella se refirió, sin mencionarlo, a las declaraciones de Cepeda: “Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley será enfrentado con toda la fuerza del Estado de derecho. Aquí no habrá privilegios para los violentos”.