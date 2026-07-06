Abelardo De La Espriella habla de los “loquitos” que llaman a la desobediencia civil y les lanza una dura advertencia

Al final de su mensaje a los colombianos este domingo, Abelardo De La Espriella se refirió a la “desobediencia civil”, la tesis que ha pregonado Iván Cepeda desde hace una semana y bajo la cual asegura que no reconocerá al presidente electo, pese a que sí reconoció los resultados electorales.

“Algunos loquitos hablan de desobediencia civil que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Aquí no habrá privilegios contra los violentos”, aseguró.

Iván Cepeda aseguró que entrará en desobediencia civil sino se cumplen cuatro condiciones.

“Que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo. Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EEUU”, dijo en una rueda de prensa la semana pasada.

Y aseguró que no concretarse, “como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”.

Cepeda reiteró esa tesis en Cali este sábado. “Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos... No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, dijo.

¿Qué es la desobediencia civil?

El expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, explicó ese concepto en entrevista con SEMANA.

“La desobediencia civil es una manera de expresar un desacuerdo sobre una decisión estatal, una política pública o alguna situación que se considera injusta. Es una manifestación de la libertad de expresión y está relacionada con el derecho a la protesta. Las conductas de desobediencia civil son en esencia pacíficas; hablar de desobediencia civil pacífica es redundante”, aseguró el jurista.

Foto: SEMANA

“En el contexto colombiano plagado de violencias, hay un trasfondo de confrontación y agresiones. Sin duda, las declaraciones de Iván Cepeda nos traen alusiones a obstrucción de vías, eventuales afectaciones a infraestructuras y eventuales desmanes. Si bien las formas hablan de reclamos legítimos y pacíficos, en el fondo se trata de alusiones a la confrontación en clave de amenazas”, agregó.