Reacción de la prensa de México tras ser eliminados del Mundial 2026: así lo narraron por TV

México se despidió del Mundial 2026 tras caer contra Inglaterra en los octavos de final. El partido, que se suspendió por una hora a raíz de las condiciones climáticas, terminó 3-2 a favor del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Inglaterra y México decidieron un nuevo clasificado para los cuartos de final del Mundial 2026

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: Haaland le borró la sonrisa a Neymar

Jude Bellingham marcó dos goles casi consecutivos en el primer tiempo y puso contra las cuerdas a la selección méxicana, que revivió la ilusión con otro golazo de Julián Quiñones.

Harry Kane extendió la ventaja desde el punto penal y por esa misma vía llegó el descuento de Raúl Jiménez. Aunque Inglaterra se quedó con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah, pudo aguantar el resultado hasta el pitazo final.

Christian Martinoli, reconocido narrador de la televisión mexicana, fue el primero en reaccionar a la derrota en el Estadio Azteca. “México se ha quedado fuera en los octavos de la Copa del Mundo, en un partido impresionante contra Inglaterra”, dijo.

“Una selección que no merecía este final, un partido que lo peleó, lo luchó, le metió el 70 de posesión, peloteó a Pickford, buscó por todos los medios, lo intentó. Marcó nueve goles en el Mundial y solo recibió tres, pero esos tres están dejando afuera a México de la Copa Mundial”, agregó en su relato.

David Faitelson, otra de las voces importantes de la prensa deportiva en México, aseguró que este es el momento perfecto para crecer como selección y mirar hacia el futuro.

“No teníamos futbol para más… Se generó un ambiente triunfalista, pero nuestra realidad es esta y mientras no cambiemos la forma en que se administra nuestro futbol, no pasaremos de ahí“, escribió.

FIFA le ordenó dos cambios a Colombia para su partido ante Suiza: llegó la notificación oficial

Faitelson considera que “volvimos a competir como siempre y a perder como siempre. Sólo que esta vez lo hicimos en casa, lo cual, notablemente era una ventaja. No la pudimos aprovechar porqué la realidad es que no tenemos el futbol para hacerlo”.

El periodista destacó a Julián Quiñones y Raúl Jiménez como la punta de lanza de esta ilusión que se derrumbó contra Inglaterra: “Lo que Aguirre y este grupo de jugadores hicieron fue muy notable. Convirtieron una época de desgracia en una de esperanza. Hasta ahí alcanzó“.

En la portada de los periódicos

Los medios impresos y digitales también hicieron ‘eco’ de una derrota que acabó con la fiesta que tenían preparada en la Ciudad de México. “Doloroso adiós”, tituló este lunes El Universal junto a una foto de los jugadores aplaudiendo a su afición.

“La historia volvió a repetirse para la Selección Mexicana. El Mundial de 2026 parecía ser el escenario ideal para romper con décadas de frustraciones, pero el Tricolor volvió a quedarse en el “ya mérito” tras caer ante Inglaterra en los octavos de final por 2-3″, apuntó el diario Récord.

Milenio, por su parte, dejó en alto el esfuerzo del plantel: “El sueño terminó entre aplausos. México quedó eliminado del Mundial 2026 al caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, en una de esas derrotas que dejan más orgullo que reproches”.