FIFA le ordenó dos cambios a Colombia para su partido ante Suiza: llegó la notificación oficial

La Selección Colombia utilizará su camiseta amarilla contra Suiza, pero no podrá lucir el mismo color de pantaloneta y medias que habían sido aprobadas para la victoria frente a Ghana en dieciseisavos del Mundial 2026.

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La notificación oficial de este cambio ya se encuentra en manos de los utileros, que han tenido trabajo extra durante la cita orbital.

Esta será la primera vez que Colombia usará camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias blancas en el Mundial 2026, una combinación que solía ser fija para el cuerpo técnico de José Pékerman.

En ese entonces era el cuerpo técnico el que elegía la indumentaria, sin embargo, para esta edición todo se somete a análisis por parte de los delegados de la FIFA.

Colombia usó camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas como su uniforme principal durante las eliminatorias sudamericanas, pero ante Suiza no lo podrá hacer porque el contraste desfavorece a la actuación de los árbitros y tampoco es el ideal para la transmisión por TV.

Estos son los uniformes para Colombia vs. Suiza en octavos del Mundial 2026. Foto: FIFA

Suiza va totalmente de rojo

Cabe recordar que Suiza hace las veces de local en esta serie de octavos de final y por eso se le da prelación a la hora de usar su indumentaria tradicional.

La selección helvética saldrá al campo del BC Place de Vancouver con camiseta roja, pantaloneta roja y medias rojas, haciendo honor a la bandera de su país.

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Esta decisión corresponde a una orden que está incluida en el reglamento del Mundial 2026 y que debe ser acatada por todas las selecciones sin excepción.

“La FIFA confirmará los colores a las federaciones participantes antes del inicio de cada partido. El director de partido de la FIFA revisará la elección del uniforme durante la reunión de coordinación del partido. La asignación de colores que decida la FIFA será definitiva”, apunta el artículo 30.

Durante el torneo se ha dado el caso en el que ambas selecciones han tenido que usar su uniforme visitante, pero esta vez no será necesario. A Colombia le tocó cambiar el color de su pantaloneta y medias por ser el ‘equipo B’ según el fixture de los octavos de final.

Este fue el uniforme de Colombia en su partido frente a Ghana en Kansas City. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Estas son todas las combinaciones de uniforme que ha utilizado Colombia en sus partidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde fase de grupos hasta octavos de final: