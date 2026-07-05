Jürgen Klopp vuelve a dirigir: aceptó la oferta y firma contrato con una potencia mundial

Jürgen Klopp retoma su carrera como director técnico y asumirá las riendas de Alemania como reemplazo de Julian Nagelsmann. Dos años después de haberse despedido de Liverpool está de regreso en el fútbol profesional para reconstruir la selección de su país.

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“Klopp ha aceptado tomar el cargo; detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB aún en discusión, pero él será el nuevo entrenador principal”, informó el periodista Fabrizio Romano.

El estratega alemán se venía desempeñando como director global de fútbol en el Grupo Red Bull, pero tenía varias ofertas sobre la mesa para regresar a las canchas.

Real Madrid lo intentó convencer e incluso sonó para un retorno al Liverpool tras la salida de Arne Slot; sin embargo, fue Alemania la opción que lo logró convencer.

Klopp es uno de los técnicos más importantes de la era moderna. En la Bundesliga se hizo conocido por su trabajo con el Borussia Dortmund y luego lo ganó todo en un largo proceso que dejó huella para la Premier League.

Adiós Nagelsmann, hola Klopp

Ahora asumirá la difícil tarea de reconstruir a la Mannschaft y olvidar la eliminación del Mundial 2026 a manos de Paraguay, otro resultado adverso para una selección alemana que desde su título en Brasil-2014 no ha vuelto a ser la misma.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, había prometido el martes pasado un análisis del proyecto y parece que la evaluación ha sido rápida.

El jueves hubo una reunión de tres horas en la sede de la federación y los dirigentes ofrecieron a Nagelsmann una indemnización de salida de 7 millones de euros (unos 8 millones de dólares) a cambio de su renuncia, según los medios alemanes. El viernes, el entrenador de 38 años aceptó la propuesta.

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Este año, Alemania volvió a caer antes de octavos de final por tercer Mundial consecutivo tras Rusia-2018 y Catar-2022, tres humillaciones que han hecho palidecer a la tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990, 2014).

A sus 59 años, el puesto de seleccionador de Alemania supondrá para Klopp el mayor desafío de su larga carrera en los banquillos, plagada de éxitos deportivos que le han valido una imagen de ganador, reputado por sacar el máximo rendimiento de sus jugadores.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos ejerciendo como comentarista para Magenta TV, difusor del Mundial 2026 en Alemania.

En ese rol, se le pidió que comentara la alineación presentada por Nagelsmann para el partido contra Curazao y respondió que él habría dispuesto un equipo diferente, y bromeó diciendo que el joven entrenador estaba al cargo “por ahora”, una declaración por la que fue criticado en Alemania.

Klopp no tendrá tiempo que perder: su primera convocatoria debería llegar en septiembre para los cuatro partidos de la Nations League contra Países Bajos, Grecia por partida doble y Serbia.