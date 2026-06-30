Alemania volvió a fracasar en un Mundial. Los dirigidos por Julian Nagelsmann no lograron pasar de los dieciseisavos de final, luego de perder desde los cobros del punto penal contra Paraguay.

A pesar de contar con un plantel plagado de figuras línea por línea, el conjunto teutón no se mostró superior. Muy poco se le vio proponer a los alemanes que se despidieron pronto del certamen en Norteamérica.

Jugadores de Alemania como Joshua Kimmich pusieron la cara ante la dolorosa derrota. Este que es capitán aceptó que no estuvieron a la altura de la competencia, ni demostraron para ser campeones mundiales.

“No nos enfrentamos a ningún rival de PRIMER NIVEL. Salvo el primero que fuimos contundentes, tuvimos grandes problemas con tres equipos que no eran de CLASE MUNDIAL” - el capitán Joshua Kimmich tras la eliminación de Alemania ante Paraguay pic.twitter.com/2t84eVlVtg — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 30, 2026

“No nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel. Salvo el primero que fuimos contundentes, tuvimos grandes problemas con tres equipos que no eran de clase mundial”, confesó.

Ante este panorama que se ha tomado el balompié germano en las últimas horas, también se empezó a mencionar el posible reemplazo de Nagelsmann. Aunque no ha sido despedido, el pedido es que lo sea por no llevar a Alemania a una ronda más importante.

Jürgen Klopp ya respondió

Uno de los entrenadores más apetecidos para tomar las riendas de la Selección de Alemania es Jürgen Klopp. Aquel que fue exitoso con Liverpool y Borussia Dortmund, es uno de los apuntados a tomar dicho cargo.

Este entrenador que permanece desligado de la dirección técnica durante la cita mundialista es comentarista de un medio deportivo. BILD dio a conocer su respuesta ante la chance que estaría por abrirse.

Jürgen Klopp, técnico alemán. Foto: AFP

Respetando a su colega de profesión, dio una respuesta políticamente correcta: “Todavía no he pensado en eso. Yo mismo he estado muchas veces en esa situación como entrenador, donde un gran sueño se ha hecho añicos”.

“Entiendo que cuando se habla del seleccionador nacional, se menciona mi nombre. Pero no es el momento adecuado para hablar de ello, y menos aún conmigo“, agregó en su comentario por ser uno de los candidatos de la terna.

Valoró también la actualidad que tiene. Para este, en su cargo actual está previsto quedarse por un largo periodo: “Tengo un trabajo que disfruto mucho. Y, por lo que sé, no es un trabajo a tiempo parcial”.

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“Lo cierto es que Alemania quedó eliminada hoy, y este no es el momento para pensar en el futuro de Jürgen Klopp”, cerró en cierta medida la posibilidad.

Para evadir completamente los rumores, le dio un espaldarazo a quien hoy firmó la eliminación: “Es un entrenador de primer nivel. Sigo convencido de que probablemente sea la persona idónea para continuar. Pero no soy la única representante de la DFB; no es una decisión que pueda tomar solo”.

Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, dando instrucciones. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

Julian Nagelsmann una vez se acabó la historia de Alemania en Norteamérica habló. Allí no demostró querer dar un paso al costado.

“Estoy listo si eso es lo que quieren. Si no quieren que continúe, tienen que decírmelo. Quiero seguir, estoy listo. Pero en el fútbol no se tiene el control absoluto de todo. Si la DFB no quiere que continúe, tienen que decírmelo”, exigió sobre su despido.