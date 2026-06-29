Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Este martes, 30 de junio, tendrán desarrollo tres encuentros con selecciones de primer nivel, incluyendo a un anfitrión, que buscarán su paso a la siguiente ronda del torneo.

Todos los cruces de 16avos del Mundial 2026: partidos, fechas y estadios

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Conozca los tres partidos que tendrán desarrollo este martes, además de los horarios y canales confirmados para verlos en vivo:

Costa de Marfil vs. Noruega

Fecha : 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial

: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial Hora : 12:00 p.m. (horario colombiano)

: 12:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Dallas

: Dallas Canales: DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

Francia vs. Suecia

Fecha : 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial

: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial Hora : 4:00 p.m. (horario colombiano)

: 4:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Nueva York

: Nueva York Canales: Caracol, RCN, DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

México vs. Ecuador

Fecha : 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial

: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial Hora : 8:00 p.m. (horario colombiano)

: 8:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Canales: Win Sports, DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

El abarrotado estadio Azteca será “la gran diferencia” a favor de México

El estadio Azteca abarrotado hará “la gran diferencia” para México, que no gana un duelo a eliminación directa en mundiales en 40 años, dijo la víspera el lunes el seleccionador Javier Aguirre.

México, que coorganiza con Estados Unidos y Canadá el Mundial 2026, se juega el pase a octavos de final contra Ecuador.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! 😤🏟️



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. 🇲🇽🆚🇪🇨#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

El Tri ha disputado nueve encuentros mundialistas en el Azteca y no ha perdido ninguno.

“La gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía”, dijo Aguirre en rueda de prensa al comparar el próximo partido con los siete duelos de octavos de final que México perdió en las últimas cuatro décadas.

La afición “es nuestro gran jugador número 12 (...) nos motiva muchísimo”, añadió el Vasco, que fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de 2002 por Estados Unidos y 2010 por Argentina.

La última vez que el tricolor ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con Aguirre en la cancha.

Entonces, con 24 participantes, el triunfo llevó a México a cuartos de final, donde fue eliminado en penales por Alemania en la norteña ciudad de Monterrey.

“Tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia”, añadió el entrenador mexicano. Ecuador “ha crecido muchísimo” y es un rival “de mucho respeto”, agregó.

Javier Aguirre, DT de la Selección Nacional, espera no repetir los errores de 2002 y 2010 pic.twitter.com/PNFILXZtfQ — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) June 29, 2026

La selección ecuatoriana cuenta entre sus filas con futbolistas importantes en equipos europeos de primera línea como Willian Pacho, bicampeón de la Liga de Campeones con el PSG, o Moisés Caicedo, volante del Chelsea de Inglaterra

*Con información de AFP