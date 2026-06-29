Deportes

Partidos del Mundial 2026 este martes, 30 de junio: canal y hora para ver en vivo

Tres partidos se jugarán, con atención de prensa y aficionados en una nueva jornada de dieciseisavos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
29 de junio de 2026 a las 9:25 p. m.
México, Francia y Ecuador son algunas de las selecciones que jugarán este martes, 30 de junio, en el Mundial 2026.
México, Francia y Ecuador son algunas de las selecciones que jugarán este martes, 30 de junio, en el Mundial 2026. Foto: AP

Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Este martes, 30 de junio, tendrán desarrollo tres encuentros con selecciones de primer nivel, incluyendo a un anfitrión, que buscarán su paso a la siguiente ronda del torneo.

ARCHIVO - El logotipo de la Copa Mundial 2026 se muestra en una pantalla afuera del Observatorio Griffith en Los Ángeles el miércoles 17 de mayo de 2023. Se jugará una Copa Mundial 2030 única en Europa y África con la sorprendente incorporación de América del Sur en un acuerdo para permitir que el torneo de fútbol masculino comience con una fiesta de cumpleaños número 100 en Uruguay. (Foto AP/Jae C. Hong)
Todos los cruces de 16avos del Mundial 2026: partidos, fechas y estadios
Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón
🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Conozca los tres partidos que tendrán desarrollo este martes, además de los horarios y canales confirmados para verlos en vivo:

Costa de Marfil vs. Noruega

  • Fecha: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial
  • Hora: 12:00 p.m. (horario colombiano)
  • Estadio: Dallas
  • Canales: DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

Francia vs. Suecia

  • Fecha: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial
  • Hora: 4:00 p.m. (horario colombiano)
  • Estadio: Nueva York
  • Canales: Caracol, RCN, DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

México vs. Ecuador

  • Fecha: 30 de junio de 2026 - dieciseisavos de final en el Mundial
  • Hora: 8:00 p.m. (horario colombiano)
  • Estadio: Ciudad de México
  • Canales: Win Sports, DSports, Dazn, Amazon Prime, Paramount+

El abarrotado estadio Azteca será “la gran diferencia” a favor de México

El estadio Azteca abarrotado hará “la gran diferencia” para México, que no gana un duelo a eliminación directa en mundiales en 40 años, dijo la víspera el lunes el seleccionador Javier Aguirre.

México, que coorganiza con Estados Unidos y Canadá el Mundial 2026, se juega el pase a octavos de final contra Ecuador.

El Tri ha disputado nueve encuentros mundialistas en el Azteca y no ha perdido ninguno.

“La gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía”, dijo Aguirre en rueda de prensa al comparar el próximo partido con los siete duelos de octavos de final que México perdió en las últimas cuatro décadas.

La afición “es nuestro gran jugador número 12 (...) nos motiva muchísimo”, añadió el Vasco, que fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de 2002 por Estados Unidos y 2010 por Argentina.

La última vez que el tricolor ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con Aguirre en la cancha.

Entonces, con 24 participantes, el triunfo llevó a México a cuartos de final, donde fue eliminado en penales por Alemania en la norteña ciudad de Monterrey.

“Tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia”, añadió el entrenador mexicano. Ecuador “ha crecido muchísimo” y es un rival “de mucho respeto”, agregó.

La selección ecuatoriana cuenta entre sus filas con futbolistas importantes en equipos europeos de primera línea como Willian Pacho, bicampeón de la Liga de Campeones con el PSG, o Moisés Caicedo, volante del Chelsea de Inglaterra

*Con información de AFP