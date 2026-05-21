Alemania reveló su lista de convocados para el Mundial 2026: una leyenda vuelve del retiro

Julian Nagelsmann confirmó lo que era un secreto a voces en la prensa deportiva. El director técnico de Alemania anunció el regreso de Manuel Neuer, quien se había retirado de la selección en 2024.

Durante una rueda de prensa citada este jueves, Nagelsmann dio su lista de convocados y en ella apareció el nombre de Neuer como guardián del arco para buscar la quinta Copa del Mundo.

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Esta es la convocatoria de Alemania:

Arqueros : Oliver Baumann, Manuel Neuer y Alexander Nübel

: Oliver Baumann, Manuel Neuer y Alexander Nübel Defensores/Mediocampistas : Waldemar Anton, Nataniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah y Malick Thiaw.

: Waldemar Anton, Nataniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah y Malick Thiaw. Delanteros: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz y Nick Woltemade.

Manuel Neuer acude al rescate

La principal novedad en la convocatoria es la presencia de Manuel Neuer, que tras varias reuniones con Nagelsmann se convenció de volver a la Mannschaft para un último baile en el Mundial 2026.

Capitán y portero del Bayern Múnich, había anunciado a finales del verano de 2024 que se retiraba de la selección para centrarse en sus objetivos con el club.

Su último partido con Alemania se remonta a casi 700 días, unos cuartos de final de la Eurocopa 2024 perdidos contra España, a la postre campeona.

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Para sustituir a Neuer, campeón del mundo en 2014, Nagelsmann había nombrado a Marc-André ter Stegen su número 1, pero el guardameta del FC Barcelona encadenó lesiones que lo sacaron del camino (rotura del tendón rotuliano a finales de septiembre de 2024, con siete meses de baja, operación de espalda a finales de julio de 2025 y tres meses de ausencia).

Degradado a la suplencia en el Barça, Ter Stegen se incorporó en enero de 2026 al Girona para ganar tiempo de juego, pero volvió a lesionarse en los isquiotibiales a principios de febrero y no ha vuelto a jugar desde entonces.

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich y la selección de Alemania. Foto: FC Bayern via Getty Images

Alemania está encuadrada en el Grupo E del Mundial 2026 y se enfrentará a Curazao el 14 de junio en Houston, a Costa de Marfil el 19 de junio en Toronto y a Ecuador el 24 de junio en Nueva York.

Si Neuer disputa un partido, se convertirá en el segundo portero en jugar cinco fases finales de la Copa del Mundo, uniéndose al mexicano Antonio Carbajal, presente entre 1950 y 1966. El mexicano Guillermo Ochoa y el italiano Gianluigi Buffon fueron convocados para cinco fases finales, pero Buffon jugó cuatro y Ochoa, tres.