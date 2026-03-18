Joachim Löw anticipa lo peor para el Mundial 2026: alarmó por conflicto de EE. UU. e Irán

Cada día que pasa crece la incertidumbre por la realización tranquila del Mundial 2026. Con Estados Unidos en un conflicto con Irán, no se tiene certeza de que el torneo mundialista se pueda llevar a cabo de manera tranquila.

Aunque la Fifa y los países organizadores quieran dar partes de tranquilidad, no es suficiente para los amantes del fútbol, que lo pueden pensar dos veces antes de ir a Norteamérica.

Ahora, conocedores de citas mundialistas emiten conceptos que tampoco ayudan para darle credibilidad a la Copa del Mundo que se avecina.

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Uno que recientemente salió a hablar de la situación que atraviesa el torneo a menos de 90 días fue el extécnico de Alemania, Joachim Löw.

Este dio a conocer que para torneos pasados también hubo alertas, pero que para este el panorama pareciera ser el más hostil y temeroso que se haya podido vivir.

Joachim Löw, exfutbolista y exseleccionador de Alemania. Foto: Getty Images

“Antes del Mundial de Rusia 2018, hubo debates, y antes del Mundial de Catar 2022, se hicieron llamamientos al boicot”, recordó.

Y fue luego de eso que lanzó el aviso más preocupante de todos: “Pero jugar en un país en guerra es aún más peligroso. La situación política eclipsa por completo el torneo”.

Posturas alemanas del Mundial 2026

Löw es conocido mundialmente en el fútbol. Su concepto retumba y se une al de otras voces bávaras que ya han dado a conocer que no están a gusto con el desplazamiento a las sedes, pues creen que no hay garantías totales para el Mundial.

Rainer Bonhof, exfutbolista y presidente del Borussia Mönchengladbach en la actualidad, sentó su postura al respecto. Este se fue de frente contra México, donde han visto que la situación de seguridad se ha complicado tras el abatimiento del capo alias el Mencho.

Policías montan guardia en el centro de Guadalajara, México, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: AP

“No tendría ningún deseo de ir (a México). Dadas las circunstancias actuales, para mí solo Canadá es un país neutral”, zanjó, y excluyó a un país de toda esa problemática de seguridad.

“No quiero boicotear ningún Mundial, nos apasiona demasiado el fútbol. Pero realmente necesitamos pensar en las medidas de seguridad, algo que aún no hemos considerado”, agregó, aclarando que no pretenden sabotear el torneo.

Fifa no cambia sus planes

Durante el martes se dio el último pronunciamiento con respecto a la participación de la Selección de Irán en la próxima Copa del Mundo de la Fifa.

Fue justamente el máximo organismo del balompié mundial el que dio a conocer su respuesta a los iraníes, ante un pedido de cambiar la sede de sus partidos. En lugar de jugar en Estados Unidos, los de Medio Oriente buscaban ser trasladados a México.

Fifa, en cabeza de Gianni Infantino, no le aceptó a Irán cambiar de Estados Unidos a México su sede de los partidos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

A raíz de esta solicitud, se generó el comunicado de Fifa que fue divulgado por el medio Claro Sports. Según lo publicado por ese medio, no se le daría luz verde a Irán y se mantendría el calendario tal como está establecido.

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“La Fifa mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026″, fue la respuesta que dio Fifa al citado medio.

“La Fifa tiene previsto que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″, agregaron en su categórica contestación a Irán.