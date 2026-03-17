Vuelve a darse un nuevo pronunciamiento con respecto a la participación de la Selección de Irán en la próxima Copa del Mundo de la Fifa.

Fue justamente el máximo organismo del balompié mundial, el que dio a conocer en las últimas horas su respuesta a los iraníes, ante un pedido de cambiar la sede de sus partidos. En lugar de jugar en Estados Unidos, los de Medio Oriente buscaban ser trasladados a México.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

A raíz de esta solicitud, se generó el comunicado de Fifa que fue divulgado por el medio Claro Sports. Según lo publicaron estos, no se le daría luz verde a Irán y mantendría el calendario tal como está.

“La Fifa mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026″, fue la respuesta que dio Fifa al citado medio.

“La Fifa tiene previsto que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″, agregaron en su categórica contestación a Irán.

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La solicitud de Irán a Fifa

Fue por medio del embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, que el cuadro de Medio Oriente buscó evitar ir a Estados Unidos. Allí no ven garantías, luego de los anuncios concretos del mandatario, Donald Trump.

“Nosotros somos unas de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar", aseveró el lunes Pasandideh.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

“Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México”, expresó de manera pública sobre el anhelo del país.

México le abrió las puertas a Irán

Irán se ganó el derecho de jugar el Mundial 2026 en campo, por lo que no será fácil que estos desistan de la idea. Adicionalmente, ya cuentan con apoyo del gobierno mexicano, que les ha dicho que les recibiría sin ningún inconveniente.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, hace poco les dio el espaldarazo: “Lo están viendo con la Fifa si es factible que pueden realizar el torneo aquí en México”.

Claudia Sheinbaum se abrió a la posibilidad de recibi a Irán para el Mundial 2026. Foto: Captura a video @BluRadioCo y Getty Images

“Se está viendo, en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países entonces vamos a ver que establece la Fifa y a partir de ahí se informaría”, dijeron de la total disposición que manejan.

Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) negó de manera rotunda que Irán no se fuese a presentar en la próxima Copa del Mundo. En su momento se mencionó, pero luego esa versión fue desestimada.

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“Hasta donde sabemos, Irán va a jugar. Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”, expresó el citado.