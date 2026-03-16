Confederación Asiática define si Irán va al Mundial 2026: veredicto para Donald Trump y la FIFA en medio de la guerra

La Selección Irán sigue en vilo en medio de la guerra de su país con Estados Unidos e Israel. En medio de la tensión en Medio Oriente, marcada por el avance de portaaviones y buques, así como por el lanzamiento de cohetes, el equipo nacional de Irán es una verdadera incógnita a menos de tres meses del Mundial de 2026.

FIFA le hace propuesta a país que podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026: estas son las instrucciones

Son varias voces las que se han pronunciado sobre la renuncia de Irán al Mundial 2026. El ministro de Deportes de Irán y el presidente de la Federación de Fútbol coinciden en que lo mejor es que la delegación deportiva no viaje a Estados Unidos tras la escalada de los ataques. El aviso del régimen de Teherán es que prefiere omitir el máximo evento de la FIFA.

Ahora el turno fue para la Federación Asiática de Fútbol, que sí tiene planeado que Irán juegue el próximo Mundial 2026, pese a las advertencias de Donald Trump sobre el peligro que puede correr el equipo nacional debido a la mencionada guerra con Estados Unidos e Israel.

Donald Trump con Gianni Infantino. Foto: Logo Mundial 2026 / Getty Images

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos advirtió que la “vida y seguridad” de la Selección Irán podría correr peligro si asistía al evento de la FIFA (11 junio-19 julio). La guerra soltó posturas claras de ambos bandos y, por ejemplo, el régimen se mantiene en la no presentación, aunque se cree que varios futbolistas que militan en Europa sentarían su voz de protesta e irían a Estados Unidos.

“Irán va a jugar”

“Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, dijo Windsor Paul John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol.

“Estamos monitoreando si juegan o no, pero por el momento sí lo harán. No hay información oficial de que no vayan a jugar”, declaró el dirigente en una rueda de prensa en la sede de la AFC, en Kuala Lumpur.

Windsor enfatizó que la AFC quiere que Irán, un “equipo de primer nivel”, participe en la máxima cita mundial, además de que fue uno de los primeros clasificados al torneo.

“Así que esperamos que resuelvan sus problemas y que puedan participar en el Mundial”, señaló el mandatario de la Confederación.

Trump se pronunció sobre Irán

Donald Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que la Selección Irán era bienvenida, “pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

La semana pasada, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también puso en duda la participación de su país en el Mundial 2026.

“¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos? Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?”, afirmó en las redes sociales.