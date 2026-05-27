Hallan con vida a cinco de las siete personas atrapadas en una cueva en Laos

Tras varios días de intensas labores de búsqueda en una estrecha cueva inundada en Laos, equipos de rescate lograron encontrar con vida a cinco de los siete habitantes que habían quedado atrapados por las fuertes lluvias, informaron autoridades este miércoles.

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Los sobrevivientes fueron localizados por buzos espeleólogos especializados en una caverna subterránea en la provincia central de Xaisomboun.

Aunque fueron hallados en buen estado general, aún permanecen dentro del sistema de cuevas mientras continúan las operaciones para ubicar a las dos personas restantes y completar la evacuación.

“Se ha encontrado a cinco personas a salvo. La búsqueda continúa para dar con las dos restantes”, escribió en Facebook a las 4:30 p.m. (hora local) Kengkad Bongkawong, buzo de rescate tailandés.

El grupo laosiano Rescue Volunteer for People confirmó que los cinco aldeanos fueron encontrados “vivos y todos a salvo”.

Por su parte, el buzo finlandés Mikko Paasi, integrante del equipo de rescate, expresó satisfacción por el hallazgo, aunque advirtió que el operativo aún está lejos de concluir. “La tarea hasta ahora ha distado mucho de ser fácil, y todos los involucrados han hecho un trabajo increíble”, publicó en Instagram. En la superficie, los equipos de apoyo también celebraron la noticia.

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Sin embargo, Paasi recalcó que el rescate no ha terminado y que este avance representa apenas “un breve alivio”. Añadió que los atrapados “están sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por delante y no va a ser fácil”.

Según explicó, él y otro buzo deberán reingresar a la cueva para llevar suministros esenciales a los aldeanos, con el fin de que recuperen fuerzas antes del complejo proceso de evacuación.

En un video grabado por Paasi durante el encuentro, se le escucha preguntando a los sobrevivientes sus nombres y si padecen alguna enfermedad. Ellos responden que no están enfermos, aunque sí se sienten débiles y con mucha hambre.

Bongkawong dijo a CNN que, una vez localizadas las personas, se les hizo una evaluación médica inicial y se les suministraron alimentos líquidos en gel, mientras los rescatistas definían el plan de extracción.

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El operativo sigue siendo altamente complejo. De acuerdo con el Centro de Mando y Control Metta Tham Kalasin (MTK), uno de los grupos que coordina el rescate, los equipos debieron avanzar por un túnel de aproximadamente 340 metros.

Algunas secciones del sistema subterráneo, completamente oscuro y parcialmente inundado, son extremadamente estrechas, con pasajes de apenas unos 58 centímetros de ancho.