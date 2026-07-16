Piden a la Fifa investigar a Argentina por violación del código disciplinario: esta fue la polémica acción

El Reino Unido reclamó este jueves, 16 de julio, una respuesta de la Fifa luego de que la selección argentina exhibiera una bandera con una consigna sobre la soberanía de las Islas Malvinas al término de la semifinal del Mundial.

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El combinado albiceleste selló el miércoles su clasificación a la final tras imponerse 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta.

Una vez concluido el encuentro, y en medio de los festejos, varios futbolistas levantaron un cartel que había sido entregado por aficionados presentes en las tribunas con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

La disputa por ese territorio mantiene enfrentados desde hace décadas a Buenos Aires y Londres.

"Las Malvinas son Argentinas": la celebración de los jugadores argentinos por el paso a la final del Mundial 2026. Foto: Getty Images

En el Reino Unido el archipiélago es denominado Islas Falkland, mientras que Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas. El conflicto escaló en 1982, cuando la dictadura militar argentina ordenó la ocupación de las islas, lo que derivó en una guerra de diez semanas que concluyó con la victoria británica.

Frente a lo ocurrido en el estadio, el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, calificó la acción de los jugadores como “completamente inapropiada” y manifestó su expectativa de que la Fifa lleve a cabo una investigación a fondo sobre el episodio.

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El reglamento disciplinario de la Fifa establece sanciones para jugadores y federaciones si muestran mensajes que no tienen que ver con el deporte, especialmente si son políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos.

Por ese motivo, tanto los jugadores como la Asociación del Fútbol Argentino podrían quedar bajo revisión.

Giovani Lo Celso (n.º 11), de Argentina, sostiene una pancarta tras la victoria por 2-1 en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en el estadio de Atlanta el 15 de julio de 2026 en Atlanta, Georgia. Foto: Getty Images

Las sanciones económicas previstas por la Fifa para este tipo de infracciones oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares. Hasta el jueves, el organismo no había emitido una posición oficial pese a las solicitudes de comentarios, según Associated Press.

No sería la primera vez que la Fifa actúa en un caso de esta naturaleza.

Bajo una administración anterior, el futbolista surcoreano Park Jong-woo recibió una suspensión de dos partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2014 por mostrar, al finalizar el encuentro por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, una pancarta con la frase “Dokdo es nuestro territorio”, en alusión a una disputa territorial con Japón.

Tras el triunfo sobre Inglaterra, al defensor argentino Lisandro Martínez le preguntaron si la exhibición del cartel podía resultar dolorosa para los veteranos británicos de la guerra de las Malvinas.

Giuliano Simeone, de Argentina, empuja a Jude Bellingham, de Inglaterra, en el inicio de la semifinal mundialista disputada el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jacob Kupferman) Foto: AP Photo/Jacob Kupferman

El jugador, que milita desde hace cuatro temporadas en el Manchester United, respondió: “No podíamos fallarle al pueblo argentino”.