“Las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra”: la frase que desató una brutal golpiza a un hincha mexicano

Un nuevo hecho de intolerancia se registró este miércoles, pocas horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, cuando un aficionado mexicano fue agredido por un grupo de hinchas argentinos horas antes del partido programado para las 2 de la tarde en Atlanta.

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De acuerdo con videos y reportes difundidos en redes sociales, el incidente se originó luego de que el aficionado mexicano dijera que “las islas Malvinas pertenecen a Inglaterra”.

Tras la frase, varios hinchas argentinos comenzaron a increparlo y, posteriormente, lo atacaron físicamente hasta derribarlo al suelo. Las imágenes muestran cómo varias personas golpean al joven mientras otras observan la escena.

Instantes después, algunos asistentes intervinieron para detener la agresión y facilitar la salida del aficionado mexicano del lugar, evitando que el enfrentamiento escalara aún más. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud del joven.

La reacción de los hinchas argentinos está ligada a la sensibilidad que aún genera la disputa por las islas Malvinas, un territorio cuya soberanía reclaman tanto Argentina como el Reino Unido.

El conflicto alcanzó su punto más crítico el 2 de abril de 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago, dando inicio a una guerra que se prolongó durante 74 días.

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El enfrentamiento terminó con la victoria británica y dejó un saldo de 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

Más de cuatro décadas después, la guerra continúa siendo uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de Argentina y un tema de fuerte carga política, histórica y emocional para buena parte de la población.

El gol de la “Mano de Dios”, de Diego Maradona en el Mundial de 1986, marcó uno de los capítulos más recordados de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra. Foto: Getty Images

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra también quedó marcada en el ámbito deportivo.

Apenas cuatro años después de la guerra, ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México 1986, en un partido que trascendió lo futbolístico por el contexto político que lo rodeaba.

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En ese encuentro, Argentina se impuso 2-1 con dos goles de Diego Armando Maradona. El primero pasó a la historia como la polémica Mano de Dios, mientras que el segundo fue considerado uno de los mejores goles de todos los tiempos, tras dejar atrás a varios jugadores ingleses antes de marcar.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambas selecciones despierta una enorme expectativa y revive el recuerdo de uno de los capítulos más significativos tanto del deporte como de la historia entre ambos países.