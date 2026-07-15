EE. UU. intensifica su ofensiva contra Irán con nuevos ataques y bloqueo en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán, específicamente sobre la isla de Tumb Mayor. Washington enmarcó la operación dentro de su estrategia para “debilitar aún más” las capacidades militares que, según sostiene, Teherán ha utilizado para atacar la navegación en el estrecho de Ormuz.

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El Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (CENTCOM) afirmó en un mensaje publicado en X:

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una oleada de ataques contra Irán. Estos ataques tienen como objetivo debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz”, escribió en el comunicado.

Poco después, el organismo informó que la operación se extendió durante 90 minutos.

Irán denunció la muerte de más de 30 civiles por los ataques de los últimos días. Foto: AFP

Durante ese tiempo, el Ejército estadounidense empleó “municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y emplazamientos de lanzamiento de misiles de crucero” en la isla de Tumb Mayor, ubicada en la parte oriental del golfo Pérsico y cuya soberanía se disputan Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Según el comunicado, estos ataques “redujeron aún más la capacidad de Irán para atacar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz”.

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De igual forma, el Ejército estadounidense informó que interceptó dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz, en las primeras acciones de este tipo desde que restableció el bloqueo naval contra los puertos y buques iraníes en la zona.

“Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo”, indicó el mando militar en su cuenta de X.

Washington reforzó el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras reanudar su ofensiva. Foto: Captura X @CENTCOM

El Ejército estadounidense “se mantiene alerta y preparado para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas”.

Este reintrodujo el bloqueo a los puertos iraníes a partir del martes, en medio del cambio de estrategia adoptado por EE.UU. durante los últimos días, marcado por el reinicio de la campaña militar contra Irán.

En los últimos días, Washington retomó su campaña militar con numerosos bombardeos sobre territorio iraní y volvió a imponer un bloqueo naval contra los puertos y costas del país.

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En este contexto, las autoridades iraníes denunciaron la muerte de más de 30 civiles “en los ataques de los últimos días contra el sur del país”.

“El sur de Irán es el corazón palpitante de esta patria. El sur de Irán es el alma de Irán”, manifestó la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, quien no ofreció un balance detallado sobre las víctimas ni precisó los lugares atacados por Estados Unidos.

*Con información de AFP y EuropaPress.