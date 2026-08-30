Naufragio de un ferri con 267 personas abordo en Chipre del Norte deja seis muertos

Al menos seis personas han muerto y 172 han sido rescatadas tras hundirse un ferri catamarán con 267 personas a bordo este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

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El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha confirmado que hay seis víctimas mortales y ha destacado que se han movilizado “todos los medios disponibles” para el rescate. Además se ha organizado un Equipo de Gestión de Crisis presidido por el propio Üstel que ha ordenado que las labores de búsqueda y rescate continúen de manera ininterrumpida, según recogen medios turcochipriotas.

“Nuestra única prioridad ahora mismo son las vidas humanas. Todas las instituciones del Estado, nuestras fuerzas de seguridad, nuestro personal sanitario y nuestros equipos de búsqueda y rescate están desplegados en total coordinación. Todos los recursos necesarios han sido movilizados”, ha destacado el primer ministro.

En el Equipo de Gestión de Crisis participan también los ministros de Transportes, Sanidad, Interior, Finanzas y Agricultura y el comandante de las Fuerzas de Paz Turco-Chipriotas, el comandante de las Fuerzas de Seguridad, el director general de la Policía y el director de la Organización de la Defensa Civil.

La gente espera noticias tras el naufragio de un ferri en el puerto de Kyrenia, en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Foto: AFP

Mientras, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertado de que “la situación es muy grave” y ha explicado que hasta el momento han sido localizadas 159 personas en la operación de rescate.

El Ministerio del Interior de Turquía ha informado del envío de cinco embarcaciones y dos helicópteros de la Guardia Costera turca y de seis embarcaciones militares turcas que se suman a los cuatro embarcaciones turcochipriotas y a un buque de pasajeros, el ‘Akgünler 3’, asimismo enviado al lugar.

Embarcaciones civiles, principalmente de pesca, se han trasladado ya hasta el lugar del siniestro del buque, perteneciente a la empresa privada Filo Denizcilik y se ha movilizado también a policía y ambulancias, han informado las autoridades turcochipriotas.

El ministro de Transportes turcochipriota, Erhan Arikli, ha explicado que el ferri comenzó a hacer agua por motivos que por el momento se desconocen y finalmente volcó cerca de Kirenia, Girne para los turcochipriotas. El capitán del ferri lanzó una llamada de auxilio de inmediato.

El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y volcó poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa. El ferri cubría un trayecto entre Kirenia, de donde partió a las 12.30 horas del domingo --11.30 horas en la España peninsular-- con destino al puerto de Tasucu, en Mersin, en la costa sur de Turquía.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.

*Con información de Europa Press