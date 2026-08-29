La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado, 29 de agosto, que el “histórico” acuerdo petrolero con Estados Unidos anunciado la víspera permitirá que el país sudamericano preserve la “propiedad” y la “soberanía” sobre sus recursos.

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El convenio se alcanza siete meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, que dio un giro a las maltrechas relaciones entre Caracas y Washington.

Su sucesora, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y bajo presión de Estados Unidos impulsó reformas en los sectores del petróleo y la minería, que abrieron las puertas a la inversión extranjera.

“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, aseguró Rodríguez en un discurso en televisión estatal.

La aclaratoria surge en medio de especulación sobre la posible entrega de las reservas petroleras a Estados Unidos, que mediante el acuerdo operará campos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

Venezuela estima ingresos en torno a los 209.000 millones de dólares durante los 25 años que dura el acuerdo. La mandataria aclaró que el país recibirá regalías mínimas del 16% de las operaciones e impuestos sobre la renta del 34%.

“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, estimó.

La mandataria aclaró que el país recibirá regalías mínimas del 16% de las operaciones e impuestos sobre la renta del 34%. Foto: thaiview - stock.adobe.com

El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hace casi una década prácticamente se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

Rodríguez justifica haber “escogido el camino de la diplomacia” con Estados Unidos porque Venezuela apunta ser “una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”.

La producción petrolera ha aumentado un 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

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Con este acuerdo, que implica una inversión de 100.000 millones de dólares, se espera que los 17 “campos estratégicos” que operará Estados Unidos alcancen una producción de 1,5 millones de barriles diarios, lo que acercaría a Venezuela a sus picos históricos.

Expertos estiman que esta cuota se alcanzaría a largo plazo.

*Con información de AFP.