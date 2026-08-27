Revelan presuntas negociaciones entre la administración Trump y Venezuela: supondría una intervención sin precedentes

Estados Unidos mantiene negociaciones con Venezuela con el objetivo de obtener una participación relevante en varios de los campos petroleros del país, según un informe publicado por Bloomberg.

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Según el texto, la iniciativa representa una de las actuaciones más contundentes de la administración de Donald Trump para reforzar su presencia e influencia tanto sobre el eventual escenario político posterior a Nicolás Maduro como sobre las importantes reservas energéticas venezolanas.

Según las fuentes citadas por el medio, representantes de ambas naciones analizan actualmente distintas alternativas. Entre las propuestas consideradas figura la posibilidad de establecer un contrato de arrendamiento por un periodo de hasta 100 años para explotar varios yacimientos de petróleo.

Donald Trump y Delcy Rodríguez Foto: Montaje SEMANA | getty images

De acuerdo con las mismas fuentes, las conversaciones todavía se encuentran en desarrollo, por lo que las condiciones y características de un eventual pacto podrían modificarse antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

Por su parte, la Casa Blanca decidió no pronunciarse sobre el asunto.

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Asimismo, un representante del Ministerio de Información de Venezuela no contestó de manera inmediata a la petición de declaraciones.

Con anterioridad, el medio Axios había señalado que el Gobierno de Trump mantenía contactos con las autoridades interinas venezolanas para negociar una posible participación estadounidense en los recursos petroleros de la nación.

MARCAIBO, VENEZUELA - 2 DE ABRIL: Torres y plataformas petroleras pertenecientes a Petróleos de Venezuela, S.A. Foto: Future Publishing via Getty Imag

El pasado 19 de agosto, la petrolera estatal venezolana Pdvsa anunció la firma en Estados Unidos de acuerdos con las empresas de petróleo y de servicios Hunt Oil y SLB, para aumentar la producción y explorar nuevos yacimientos en el este de Venezuela.

El país sudamericano suma así convenios con compañías internacionales, tras una reforma a su ley de hidrocarburos este año que permite la entrada de capital extranjero en los sectores del petróleo y el gas.

Estos dos acuerdos, firmados en Houston, Texas, serían los primeros que se suscriben fuera de Venezuela durante la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

La producción de crudo venezolano cerró julio en 1.200.000 barriles diarios, según fuentes oficiales, con un alza de 29,8% desde enero, cuando el gobierno de Donald Trump mantenía un bloqueo a buques petroleros y antes de flexibilizar las sanciones al país.