“¡Gracias, amigos!”: Congresista de EE. UU. reacciona a encuentro entre ministro de Defensa de Colombia y jefe del Comando Sur

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo De La Espriella, aliado de Donald Trump en su estrategia contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Así fue la visita del general Donovan a Tumaco, una de las zonas más afectadas por los narcocultivos

Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció el miércoles la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, “para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”.

En la imagen el general Francis Donovan de los Estados Unidos y el ministro de Defensa, Jorge Mora. Foto: Ministerio de Defensa.

Al respecto, el congresista republicano, Carlos Giménez, reaccionó a la reunión y envió un mensaje de felicitación.

“La cooperación entre EE.UU.-Colombia-Ecuador está alcanzando nuevas alturas gracias al liderazgo de @POTUS, @ABDELAESPRIELLA y @DanielNoboaOk”, dice el mensaje.

“¡Nuestra seguridad compartida es clave para crear un hemisferio más libre, más próspero y más democrático. ¡Gracias, amigos!”, agrega el texto del congresista reaccionando al encuentro entre líderes militares de ambos países.

Cooperation between the US-Colombia-Ecuador is reaching new heights thanks to the leadership of @POTUS, @ABDELAESPRIELLA, & @DanielNoboaOk!



Our shared security is key to creating a freer, more prosperous, more democratic hemisphere!



¡Gracias amigos! 🇺🇸🤝🇨🇴🤝🇪🇨 https://t.co/kpP6VLNjs9 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 28, 2026

Colombia “es un socio de larga data en la lucha contra los carteles y un líder vital en la seguridad regional”, agregó el comando, que desde Florida coordina las operaciones militares de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

Las autoridades de Colombia, Ecuador y Estados Unidos han abordado este jueves el refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Concretamente, las carteras de Defensa de Colombia y Ecuador también informaron sobre reuniones en las ciudades de Tumaco, en el territorio colombiano, y San Lorenzo, en el ecuatoriano, respectivamente.

El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

El alto cargo militar llegó a Colombia en las últimas horas. Foto: X/@Southcom

El general Donovan visitó este año Guatemala, Ecuador y Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y la normalización de las relaciones diplomáticas.