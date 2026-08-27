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Así fue la visita del general Donovan a Tumaco, una de las zonas más afectadas por los narcocultivos

El alto mando militar de los EE. UU. estuvo acompañado del ministro de Defensa, Jorge Mora.

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Redacción Semana
27 de agosto de 2026 a las 12:43 p. m.
En la imagen el general Francis Donovan de los Estados Unidos y el ministro de Defensa, Jorge Mora.
En la imagen el general Francis Donovan de los Estados Unidos y el ministro de Defensa, Jorge Mora. Foto: Ministerio de Defensa.

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo en una de las regiones más afectadas por los narcocultivos.

Desde la región del Pacífico colombiano, el ministro de Defensa, Jorge Mora, reveló detalles de la visita del militar norteamericano.

“Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE. UU., @Southcom GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”, dijo el ministro Mora.

Agregó que: “La adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) nos permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El general Donovan —según fuentes militares— llegó para fortalecer los mecanismos de cooperación con Colombia en la nueva estrategia de guerra contra el narcotráfico del presidente de la República.