El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, estuvo en una de las regiones más afectadas por los narcocultivos.

Desde la región del Pacífico colombiano, el ministro de Defensa, Jorge Mora, reveló detalles de la visita del militar norteamericano.

“Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE. UU., @Southcom GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos”, dijo el ministro Mora.

Agregó que: “La adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) nos permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El general Donovan —según fuentes militares— llegó para fortalecer los mecanismos de cooperación con Colombia en la nueva estrategia de guerra contra el narcotráfico del presidente de la República.