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Wilson Caballero Ariza será el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada: Gobierno De La Espriella firmó decreto

El funcionario estuvo vinculado a la firma de abogados que tiene el jefe de Estado.

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Redacción Confidenciales
27 de agosto de 2026 a las 11:53 a. m.
Wilson Caballero Ariza llega a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Wilson Caballero Ariza llega a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto: Foto 1: API / Foto 2: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

El Gobierno De La Espriella oficializó el nombramiento de Wilson Caballero Ariza como nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. El decreto fue firmado por el jefe de Estado y el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Caballero Ariza es abogado y principalmente se ha desempeñado en el derecho penal. Además, durante varios años estuvo en la firma De La Espriella Lawyers Enterprise y fue la cabeza de varios casos importantes.

Asimismo, ha estado al frente de funciones de coordinación y dirección en varias organizaciones y comités de apoyo civil, por lo que cuenta con una amplia trayectoria.