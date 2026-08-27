Wilson Caballero Ariza será el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada: Gobierno De La Espriella firmó decreto

El Gobierno De La Espriella oficializó el nombramiento de Wilson Caballero Ariza como nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. El decreto fue firmado por el jefe de Estado y el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Caballero Ariza es abogado y principalmente se ha desempeñado en el derecho penal. Además, durante varios años estuvo en la firma De La Espriella Lawyers Enterprise y fue la cabeza de varios casos importantes.

Asimismo, ha estado al frente de funciones de coordinación y dirección en varias organizaciones y comités de apoyo civil, por lo que cuenta con una amplia trayectoria.