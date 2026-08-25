El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sigue definiendo estrategias contra el crimen organizado en el país y una de ellas es la de la Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, Remas, que busca articular capacidades penitenciarias del Inpec con las de la Armada Nacional.

El Inpec y el gobierno trabajan en usar buques de la Armada como cárceles. Foto: César Flechas - SEMANA

Fuentes del sector defensa indicaron que lo que se buscaría es que buques plenamente adecuados sirvan como cárceles para alojar allí a temidos delincuentes o capos de la mafia.

La estrategia de usar buques para situaciones judiciales no es nueva, desde el gobierno anterior incluso se propuso convertir algunas embarcaciones en salas de audiencia judicial para facilitar los trabajos cuando se dan capturas en flagrancia en el mar.

Durante la administración Petro se buscó tramitar un proyecto de ley que buscaba darle facultades de Policía Judicial a la autoridad marítima.

El ministro de defensa, Jorge Mora, tiene la misión de sacar adelante el uso de buques de la Armada como cárceles. Foto: SEMANA

“Para ello, se dispondrán medios telemáticos y tecnológicos que garanticen la puesta a disposición desde el mar el capturado ante las autoridades competentes, así como los elementos materiales probatorios, y se desarrollen las audiencias concentradas virtuales, garantizando todos los derechos fundamentales de los capturados, quienes permanecerán en las unidades de superficie durante el tiempo programado de la operación sin desproteger el área”, explicó la Armada en su momento sobre la intención de tener ahora facultades de Policía Judicial.

Durante la administración de Abelardo De La Espriella la iniciativa iría más allá de las audiencias judiciales, buscando aislar de toda comunicación a peligrosos cabecillas evitando además que burlen el sistema penitenciario como ocurre con las cárceles tradicionales.

El Presidente Abelardo De La Espriella, sigue revelando detalles de su plan contra los criminales. Foto: Presidencia

Fuentes del Inpec confirmaron que se tiene previsto que en unos tres meses entre a operar el primer buque cárcel ordenado por el presiden Abelardo De La Espriella.

“Como parte de la estrategia integral contra el crimen, se avanzará también en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que articulará las capacidades penitenciarias del INPEC con las de la Armada de Colombia”, señaló el Ministerio de Defensa, desde Barranquilla el pasado domingo donde se llevó a cabo un Consejo de Seguridad.