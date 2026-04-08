Primicia: uno de los cuatro submarinos que tiene Colombia saldría de circulación

Públicamente se ha conocido que las capacidades de la fuerza pública están disminuidas. La falta de helicópteros, aviones e incluso fusiles tiene en una situación compleja a militares y policías en el campo de guerra.

La flota de aviones de combate Kfir está en estado crítico, los helicópteros para el transporte de tropa, como los MI-17, se encuentran varados, varios de ellos por la falta de repuestos, y el Ejército ha tenido que retirar varios aviones porque cumplieron su vida útil. Ahora, la Armada perdería una importante capacidad marítima.

SEMANA conoció información militar reservada sobre la compleja situación de los submarinos con los que cuenta la Armada Nacional. Dentro de la información se señala que, hace tres años, el estado de uno de los sumergibles era crítico.

Fuentes del sector defensa le aseguraron a SEMANA que uno de los submarinos podría quedar fuera de servicio en los próximos meses y, como es de público conocimiento, el país no cuenta con recursos económicos para reemplazarlo.

“Reemplazarlo vale mucho y no hay plata”, le dijo a SEMANA la fuente.

La fuerza pública ha ido perdiendo capacidades operativas. Foto: Octava División del Ejército Nacional

Es de anotar que los submarinos se utilizan en el país para proteger la soberanía marítima y, además, apoyan las operaciones militares contra el narcotráfico.

El país cuenta con cuatro submarinos: Indomable, Pijao, Intrépido e Indomable. Aunque la fuente no reveló cuál de estos quedaría fuera de servicio, sí indicó que la situación preocupa, porque se perdería una capacidad para la Armada.

Submarino colombiano. Foto: SEMANA

Los submarinos con los que cuenta Colombia llegaron al país en los años 70. Su origen es alemán, lo que ha permitido que el país mantenga una fuerza marítima robusta.

El excomandante de la Armada, el almirante retirado Hernando Wills, indicó que los submarinos son clave para el país debido a su tamaño.

“Colombia es un país marítimo por excelencia. Prácticamente, el tamaño de jurisdicción terrestre o el tamaño de nuestro país es igual en su parte marítima que en su parte terrestre; o sea, tenemos una gran cantidad de espacios marítimos tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico”, indicó el almirante.

Agregó que estos equipos se usan en la lucha contra el crimen organizado. “En el caso de los submarinos, se constituyen en un activo estratégico muy importante. Además, las características de los submarinos que tiene Colombia los hacen muy versátiles para cumplir diferentes tipos de operaciones. Además de las de carácter netamente estratégico, cumplen funciones tácticas también en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado”, dijo el oficial en retiro.

Las fuentes militares indicaron que la situación de los submarinos podría ser similar a la de los Kfir, que, por más actualizaciones y mantenimiento que se les haga, tienen fecha de caducidad.