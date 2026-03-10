NACIÓN

“Qué bueno que fuera un actor colombiano”: minDefensa se refirió a polémica por película del almirante Padilla en la que participa Petro

El rodaje costará más de ocho mil millones de pesos.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 7:20 p. m.
El presidente Gustavo Petro defendió la película sobre el almirante José Prudencio Padilla tras la polémica por su financiación.
El presidente Gustavo Petro defendió la película sobre el almirante José Prudencio Padilla tras la polémica por su financiación. Foto: X

Por primera vez ante un medio de comunicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la polémica por la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, en la que participa el presidente Gustavo Petro y que cuesta más de un millón de dólares.

En entrevista con SEMANA, el ministro reconoció que le hubiera gustado que el actor principal fuera colombiano. “Yo me enteré cuando el proyecto ya estaba en marcha, y acá pueden venir varias controversias (...) qué de bueno sería que fuera un actor colombiano”, dijo el ministro sobre el rodaje de la película del prócer de la Armada.

Cabe recordar que recientemente se generó una polémica en el país porque el Gobierno de Gustavo Petro contrató al actor de Hollywood Cuba Gooding Jr., ganador de un premio Óscar.

En medio de la controversia también se conoció que el presidente Gustavo Petro tendrá un breve papel en la película. Aunque distintos sectores han destacado la importancia de realizar una producción sobre el almirante José Prudencio Padilla, el malestar se ha centrado en que para el papel principal no se haya tenido en cuenta a actores colombianos.

Petro y la película del almirante Padilla
Petro y la película del almirante Padilla. Foto: Tomado de internet

“En Colombia tenemos gran cantidad de actores que pueden representar ese papel con las mayores condiciones, de manera que desconozco exactamente las motivaciones para haber contratado un actor extranjero, pero lo importante a resaltar acá es que en Colombia tenemos mucho talento, muchas personas que pueden representar al almirante Padilla”, indicó el almirante retirado y presidente de la agremiación de oficiales, Hernando Wills, excomandante de la Armada.

Así mismo, señaló que “Colombia cuenta con actores de talla mundial que perfectamente pueden desempeñar ese papel de una manera sobresaliente. Hay mucho talento afrocolombiano que pudo haber desempeñado este papel”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, tras las reacciones que generó la grabación de la película con recursos públicos, señaló que la iniciativa había sido de la Armada Nacional.

En su diálogo con SEMANA, el ministro Sánchez también se refirió a otros episodios actuales del país, como a la crisis de orden público y el reciente bombardeo contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, en Antioquia.