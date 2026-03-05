Gustavo Petro actuará en la película sobre el Almirante Padilla, al lado de un actor de Hollywood

La inversión del gobierno en una película alrededor de la vida del almirante José Prudencio Padilla ha desatado controversia. Pero este jueves se conocieron nuevos detalles de lo que será la producción. “No sabíamos que el presidente actuó en esa película. Tiene una pequeña aparición. Dice algunas líneas, pero se vistió como otro general”, relató en la mañana del jueves la periodista Darcy Quinn.

Lo que nos faltaba 🇨🇴



Gustavo Petro actúa en la película sobre el almirante Padilla que mando hacer este desgobierno al lado de Cuba Gooding Jr.



Darcy Quinn lo acaba de revelar en sus secretos



Miren en lo que se gastan los recursos de la nación (4 millones de dólares)



No es… pic.twitter.com/TNTlOEU7TV — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 5, 2026

El periodista Julio Sánchez Cristo también aseguró que había confirmado que el primer mandatario tendría un rol especial en la producción.

El filme, aseguró la ministra TIC, Carina Murcia, fue financiado en parte por el Estado y “representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”.

La entidad confirmó en un comunicado los detalles de la película. “El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados del próximo año, tendrá una inversión de $15.891 millones una apuesta estratégica por el desarrollo de contenidos culturales de gran impacto”, asegura el documento.

Agregó que el deseo era exaltar al almirante colombiano, quien “desde sus orígenes en el Caribe hasta su papel decisivo en los procesos de independencia. La producción hace parte de una iniciativa del Gobierno nacional orientada a rescatar y resignificar figuras fundamentales de la historia del país. Con apuestas como la película sobre el almirante Padilla, el Ministerio TIC impulsa la industria audiovisual de Colombia,apostándole a historias que celebren la memoria y la cultura del país, desarrolladas por creadores nacionales”.

En desarrollo...