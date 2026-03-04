Política

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

La producción es gestionada a través del Ministerio TIC y será lanzada a mediados de 2026.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Presentación del proyecto audiovisual el pasado 20 de diciembre.
Presentación del proyecto audiovisual el pasado 20 de diciembre. Foto: Ministerio TIC.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) emitió un comunicado de prensa reconociendo que invirtió $15.891 millones, cerca de 4 millones de dólares, en la producción de una película inspirada en la vida del almirante José Prudencio Padilla.

“El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados del próximo año, tendrá una inversión de $15.891 millones, una apuesta estratégica por el desarrollo de contenidos culturales de gran impacto”, se lee en el boletín compartido con los medios de comunicación a finales de 2025.

La ministra TIC, Carina Murcia, destacó la producción: “La película del almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido”. Es decir, se habría gestionado el proyecto audiovisual por orden de la Casa de Nariño.

La misión es narrar la vida y el legado del almirante, “desde sus orígenes en el Caribe hasta su papel decisivo en los procesos de independencia. La producción hace parte de una iniciativa del Gobierno nacional orientada a rescatar y resignificar figuras fundamentales de la historia del país”.

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.
Casa de Nariño habría solicitado producción audiovisual sobre el almirante. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Ministerio contó que el papel de Padilla lo interpretará Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar a mejor actor secundario en 1997 por su rol en Jerry Maguire. El actor fue visto en Villa de Leyva, donde se adelantaban las grabaciones.

De acuerdo con los planes del Ejecutivo, el objetivo es que la producción llegue a las salas de cine, a Señal Colombia, a RTVC Play y a otras plataformas de streaming.

“Con apuestas como la película sobre el almirante Padilla, el Ministerio TIC impulsa la industria audiovisual de Colombia, apostándole a historias que celebren la memoria y la cultura del país, desarrolladas por creadores nacionales”, destacó la cartera en el boletín de prensa.

La noticia de la producción de la película volvió a tomar fuerza en las últimas horas por cuenta de las fotografías del actor de Hollywood en Colombia. En redes sociales, hay un gran debate sobre la inversión y la pertinencia del filme.

