Gobierno Petro descartó, por ahora, que Ecopetrol importe gas desde Venezuela: “No podrá ser”

Se conoció una declaración desde la administración del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que Ecopetrol pueda importar gas desde Venezuela, país que afronta un proceso político, luego de que Estados Unidos realizara una intervención militar en Caracas, donde fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresó de manera directa que por ahora Ecopetrol no importará gas del vecino país, al advertir que se debe tramitar una licencia, lo cual hace que el proceso perjudique esa iniciativa.

“Infortunadamente no podrá ser, parece, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción, porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de Estados Unidos ahora y tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado y a nosotros nos importa el tiempo”, expresó el alto funcionario del gabinete del presidente Petro.

Y agregó el ministro desde Barichara, en el departamento de Santander: “Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos, fue la conclusión a la que llegamos ayer con la señora presidenta encargada de Venezuela y de la manera más rápida y más económica poder traer gas natural, pero queremos anticipar incluso traer GLP para poder abastecer el mercado colombiano”.

Recientemente, el ministro de Minas y Energía sostuvo una reunión con la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tras ese encuentro se dio a conocer el inicio de un proceso de integración energética. En el encuentro se tocaron temas relacionados con el sector energético, con el objetivo de desarrollar un proceso de cooperación entre las dos naciones.

“Colombia y Venezuela reafirman con este diálogo político y técnico la importancia de construir una relación energética sostenible, basada en la complementariedad y el beneficio mutuo de sus pueblos. Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”, afirmó Palma luego de la reunión con Rodríguez.

Finalmente, ambos funcionarios expresaron en una declaración conjunta: “Queremos poder traer buenas noticias para ambas naciones, para ambos pueblos hermanos, para ambos gobiernos, y pues aquí estamos muy complacidos de estar nuevamente aquí en el país hermano, hablando de los temas que son de interés para ambos pueblos. Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”.

Petro también entabló la semana pasada una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, en la que el Gobierno nacional espera que se concrete un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela.