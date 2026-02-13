Economía

MinMinas anunció tarifas diferenciales de energía y subsidios para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba

El líder de la cartera analizó las graves consecuencias del fenómeno climático.

Manuel Santiago Sánchez González

13 de febrero de 2026, 7:33 p. m.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía Foto: Ministerio de Minas / Imagen Youtube

El Ministro de Minas y Energías, Edwin Palma, se refirió a la grave situación que se vive en Córdoba y en al menos siete municipios por las inundaciones que han causado estragos en materia personal, económica y social.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

En medio de una intervención en la ciudad de Barranquilla, el líder de la cartera señaló una serie de medidas que se adelantan para ayudar a la población afectada. En primer lugar, se señala que las personas tendrían a su disposición una serie de tarifas diferenciales en materia energética.

Las disposiciones harán posible que las personas que viven en zonas especiales y pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, afectadas por la crisis climática, accedan a una tarifa diferenciada en el servicio de electricidad. Así, las empresas podrán suministrarles energía a un menor costo y facilitar la normalización total del servicio, asegurando que el proceso se realice con dignidad.

“Esta región caribeña sufre una tragedia y, por eso, hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales para proteger a tantos damnificados que ha llevado esta ola invernal. Desde anoche en el consejo de ministros se anunciaron distintas medidas para tratar de recoger los recursos que necesitamos para paliar los efectos de esa emergencia”, señaló el ministro Palma.

Por otro lado, Palma señaló que se evalúa que la infraestructura que se ha visto afectada por las inundaciones pueda ser reparada de manera oportuna para que las empresas que prestan los servicios en la región puedan entrar en operación en el menor tiempo posible.

La historia de Aqua: la perrita que sobrevivió a las inundaciones en Córdoba y fue adoptada por un soldado

La segunda es la posibilidad del reconocimiento rápido, inmediato, eficaz, ágil, para que se les reconozca a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial, pero además un derecho humano”, aseguró el jefe de la cartera de Minas y Energía.

En tercer lugar, el líder de la cartera señaló que se buscará establecer un mecanismo que dé lugar a una viabilidad financiera que logre beneficiar a los operadores del sector y garantizar el servicio público de manera ágil.

“Y la tercera, un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, para garantizar la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica que no se agrave en el marco de esta emergencia”, afirmó Palma.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

