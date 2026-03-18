Gobierno

MinMinas responde a gremios del sector energía que alertan sobre millonarias deudas: “Sincerémonos”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sacó el espejo retrovisor y culpó a la administración de Iván Duque por las deudas en el gremio.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 11:29 a. m.
El ministro de Minas, Edwin Palma, respondió a los gremios de energía que alegaron presiones financieras por deudas de 9,2 billones de pesos.
El ministro de Minas, Edwin Palma, respondió a los gremios de energía que alegaron presiones financieras por deudas de 9,2 billones de pesos. Foto: Transmisión Youtube

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, habló de la crisis en el sector energético y las deudas que están pendientes en el sector, sacando el espejo retrovisor a la administración del expresidente Iván Duque.

El funcionario del Gobierno de Gustavo Petro aseguró que las deudas, según sus cuentas, no son responsabilidad directa de la administración actual. “Uno suma y da 9,2 billones de pesos, pero uno suma y 3,5 billones son en subsidios, para ser precisos, y 2,2 billones son de opción tarifaria. Quiero recordar que esa deuda es del gobierno pasado”, expresó.

El encargado de la cartera de Energía le solicitó a los gremios “sincerarse” con esa cifra. “O la sacamos del debate o miramos quién la va a pagar como está propuesto en nuestro proyecto de ley que ya tiene un debate en el Congreso de la República. O dejamos que se siga pagando, porque ya se ha venido reduciendo, o buscamos quién la pague porque no hay hoy una iniciativa de reforma tributaria”. expresó el ministro.

Riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica; esto alerta la Contraloría

Palma afirma que dentro de ese monto hay 1,4 billones de pesos que corresponden a deuda oficial, por lo que sostiene la tesis de que ese pendiente económico no corresponde a pendientes económicos que sean responsabilidad directa de la administración de Gustavo Petro.

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El ministro propuso insistirle a las alcaldías, gobernaciones y hasta a los hospitales en el pago de esa deuda. “Las alcaldías y las gobernaciones que no se preocupan por la estratificación, eso es un debate que tenemos que dar sobre la correcta focalización de los subsidios, tampoco se preocupan por estas deudas oficiales”, cuestionó el funcionario de la Casa de Nariño.

El ministro hizo esas afirmaciones desde el Foro de Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia. En ese espacio el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el país está en un riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica.