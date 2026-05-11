🔴 EN VIVO | Muerte de Germán Vargas Lleras: honras fúnebres este lunes 11 de mayo y eucaristía. Colombia le dice adiós al “guerrero”

Cientos de personas han llegado al centro de Bogotá desde el sábado para honrar a Germán Vargas Lleras. El exvicepresidente falleció el pasado viernes 7 de mayo tras sufrir una grave enfermedad. Su partida, tanto antes de tiempo, ha llenado de dolor a la clase política. Hasta sus más acérrimos contradictores han elogiado la valentía, el sacrificio, el carácter y la entrega del líder de Cambio Radical en el servicio público.

Este lunes se espera que a partir de las 9 de la mañana lleguen personalidades de la vida pública, amigos y familiares al Palacio de San Carlos, donde se ha realizado la velación desde el pasado sábado. De la sede de la Cancillería saldrá el cortejo fúnebre hasta la Catedral Primada, donde se tiene prevista la realización de la eucaristía a las 11 de la mañana.

Honras fúnebres para Germán Vargas Lleras. Foto: Foto: tomada de X

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7:00 a. m.: “Salvemos a Colombia en su nombre”, dijo Clemencia Vargas

En varias entrevistas radiales en la mañana de este lunes, Clemencia Vargas envió un duro mensaje al país. Aseguró que el mejor homenaje que le pueden hacer a su papá es que “Colombia entera salga a votar en unidad”.

Clemencia Vargas aseguró que Colombia fue injusta con Germán Vargas Lleras y no le permitió llegar a la Presidencia. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el gran legado que los colombianos le podemos hacer a mi papá”, dijo en Blu Radio, en entrevista con Néstor Morales.

“Si hoy quisiéramos algún homenaje a Germán Vargas, sería no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”: Clemencia Vargas

“Él era un gocetas. Siempre disfrutó la vida”, agregó. La hija de Vargas Lleras, quien fue el amor más entrañable de su existencia, aseguró: “Salvemos a Colombia en su nombre”.

6:00 a. m.: El Rosario, ‘alma mater’ de Vargas Lleras, le dice adiós

La Universidad del Rosario se unió al duelo nacional por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, un “egresado que honró, desde el ejercicio del servicio público, los principios de esta casa de estudios: el rigor jurídico, el compromiso institucional y el servicio al país”.

El día que Germán Vargas Lleras escribió para Soho sobre el año en que sobrevivió tres veces: “Todos los males llegaron juntos”

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos quienes lo acompañaron a lo largo de su vida pública. El doctor Vargas Lleras representa a una generación de rosaristas que entendió el servicio público como una responsabilidad permanente con el país. Su formación jurídica en nuestras aulas se tradujo en décadas de compromiso con las instituciones de la República, con el desarrollo de las regiones y con la búsqueda del bienestar de los colombianos. Hoy lo recordamos con respeto y gratitud, conscientes de que su trayectoria honró los valores que esta casa de estudios ha cultivado durante más de 370 años”, expresó Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora del claustro.

5:00 a. m.: “El guerrero de mil batallas”, Luis Felipe Henao

En su columna en El Tiempo, el exministro, que trabajó al lado del exvicepresidente, escribió: “El país ha perdido a un guerrero de mil batallas. No solo se ha ido un funcionario ejemplar; se fue el hombre que demostró, con hechos y no con discursos, que la política puede ser transparente, eficiente y profundamente comprometida con el destino de la nación. Se fue, tal vez, el último gran ejecutor de Colombia”.

“El mayor homenaje que Colombia puede hacerle a Germán Vargas Lleras es no entregarle el país al continuismo de todo aquello contra lo que luchó. Que su legado nos obligue a no claudicar. A no aceptar jamás una Colombia sometida al crimen, al populismo, a la burocracia ineficiente o a la complacencia con los violentos. Porque Germán luchó hasta el último día por un país moderno y gobernado con carácter”, agregó.